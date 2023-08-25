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Киноафиша Новости Джейми Фокс сыграл Бога в сатирическом фильме на тему религии

Джейми Фокс сыграл Бога в сатирическом фильме на тему религии

25 августа 2023 15:41
Джейми Фокс сыграл Бога в сатирическом фильме на тему религии

Дьявола воплотил Микки Рурк.

Временно приостановивший карьеру из-за проблем со здоровьем Джейми Фокс полноценно вернулся в строй. Как сообщает Deadline, актер успел сняться в независимой религиозной сатире «Не очередное церковное кино» (Not Another Church Movie). В предстоящей пародийной комедии актер воплотил самого Бога, тогда как в образе Дьявола предстанет Микки Рурк.

В центре сюжета — амбициозный молодой человек по имени Тэйлор Фарри (Кевин Дэниелс), на плечи которого ложится священная миссия. Сам Бог (Фокс) поручает ему проповедовать людям вдохновляющие истории о своей семье, тем самым воодушевляя народ. Единственное, что мешает святой миссии — общество и близкие протагониста. Параллельно коварный Дьявол (Рурк) строит собственные планы на главного героя.

В основной исполнительский ансамбль также вошли Вивика А. Фокс, Тиша Кэмпбелл, Кайла Прэтт, Жасмин Гай и Ламорн Моррис. Режиссером и сценаристом выступил дебютант Джонни Мак. Продюсируют проект Джимми Каммингс («Трудоголики») и бывший исполнительный директор Warner Bros. Джим Кардвэлл («Игра теней»). Съемки удалось завершить незадолго до начала актерской забастовки, поэтому создатели надеются организовать премьеру ближе к концу этого года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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