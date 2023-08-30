В конце сентября в Москве пройдет международный кинофестиваль остросюжетного кино «КАПЛЯ»

С 27 по 30 сентября в Москве пройдет тринадцатый международный фестиваль остросюжетного кино «КАПЛЯ». Гостей мероприятия ждут показы российских и зарубежных фильмов, мастер-классы, музыкальное выступления и многое другое.

В конкурсной программе смотра примут участие картины в жанрах фантастика, боевик, детектив, хоррор и триллер, снятые как опытными режиссерами, так и многообещающими дебютантами. Организаторы подчеркивают, что вопреки сложной политической обстановке в мире, на фестивале будут представлены картины из самых разнообразных точек планеты.

Показы и мастер-классы фестиваля будут проходить на популярных площадках Москвы, таких как «ДЕПО 3 вокзала», коворкинг-студия «Люди города» и кинотеатр «Мир Искусства». Мероприятие посетит множество отечественных и иностранных звезд, в том числе актеры Джунсуке Киносита, Джанлука Вануччи, Юрий Стоянов и Александр Робак.

Фильмом открытия смотра станет британский хоррор «Заморозка» Чарли Стидса. По сюжету, корабль, отправившийся со спасательной миссией на Северный полюс, оказывается атакован загадочными монстрами. Выбравшись с судна, капитан Мортимер и его подчиненные начинают отчаянно искать помощь посреди арктических льдов. Показ картины пройдет в «ГУМ-Кинотеатре».

Купить билеты и ознакомиться с подробной программой фестиваля «КАПЛЯ» можно на официальном сайте мероприятия.