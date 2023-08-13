Миа Гот покоряет Голливуд, а Дженна Ортега сбивает единорога: 5 грядущих фильмов A24

Миа — 17-летняя девушка, мать которой некоторое время назад совершила самоубийство. После трагического инцидента она отстранилась от своего отца Макса и большую часть времени проводит с семьей лучшей подруги Джейд. Однажды девушки отправляются на вечеринку, где принимают участие в спиритическом сеансе. Миа пытается выйти на связь с духом, преследующим ее после кончины мамы, что приводит к неожиданным последствиям.

Мировая премьера инди-хоррора «Два, три, демон, приди!» состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2023 году, где была тепло встречена критиками. Невзирая на стандартную завязку, журналисты утверждают, что это один из лучших дебютов последних лет, и абсолютно все отмечают леденящую душу атмосферу, которая держит в напряжении с первого до последнего кадра. В начале августа «Два, три, демон, приди!» выходит в широкий прокат, так что поклонники жанра смогут лично убедиться в правдивости столь громких заявлений.

Два, три, демон, приди!

В 2022 году Тай Уэст подарил миру сразу два потрясающих хоррора. События первого, получившего название «Х», рассказывались в 70-е на территории Техаса. По сюжету, группа порнографов, мечтающих снять величайший фильм для взрослых, оказывается в сельской глуши, где престарелая парочка деревенщин принимается крошить их на мелкие кусочки. Нетрудно догадаться, что кинокартина напрямую отсылает к «Техасской резне бензопилой», представляя собой каноничный слэшер старой школы. Одной из ключевых находок ужастика Уэста оказалась Миа Гот, сыгравшая в «Х» сразу две роли. В приквеле «Пэрл» молодая актриса не только вернулась к образу маньячки, но и поучаствовала в написании сценария, тогда как сам фильм визуально походил уже не столько на слэшеры, сколько на классические голливудские мюзиклы.

«Максин» — заключительная часть трилогии. Лос-Анджелес, начало 1980-х. Начинающая актриса Максин, пережившая бойню на техасской ферме, отправляется покорять Голливуд, но вновь оказывается в эпицентре кровавой истории. Компанию многогранной Гот на сей раз составили такие звезды, как Элизабет Дебики, Кевин Бейкон, Лили Коллинз и Джанкарло Эспозито. Несмотря на тот факт, что съемки состоялись еще весной 2023 года, точная дата релиза до сих пор неизвестна.

Максин

Гражданская война

Алекс Гарленд, тесно сотрудничающий с A24, прямо сейчас работает над новым фантастическим триллером «Гражданская война». Автор фильмов «Из машины», «Род мужской» и сериала «Программисты» выступит сценаристом и режиссером, в то время как главную роль исполнит Кирстен Данст, уже давно не появлявшаяся в крупных проектах. О чем будет рассказываться в ленте, пока не ясно. Традиционно немногословный Гарленд лишь заявил о том, что события «Гражданской войны» развернутся в недалеком будущем.

Кирстен Данст

60-е годы, пик популярности американского рестлинга. Династия фон Эрихов достигла на поприще спортивных развлечений огромного успеха, популяризировав прием «железный коготь». Но если на ринге семейству не было равных, то за его пределами родственникам пришлось столкнуться со множеством жизненных невзгод.

Одна из самых ожидаемых работ студии A24 2023 года, основанная на реальных событиях, выйдет в мировой прокат 22 декабря. Режиссер и сценарист — Шон Дуркин, постановщик, известный по триллеру «Гнездо» и недавнему многосерийному ремейку боди-хоррора «Связанные насмерть». Кевина фон Эриха сыграл всеобщий любимчик Зак Эфрон, поделивший экран с Джереми Алленом Уайтом («Медведь») и Лили Джеймс («Пэм и Томми»).

Железный коготь

Смерть единорога

«Смерть единорога» — еще один потенциальный шедевр студии, которого, впрочем, не стоит ждать раньше второй половины 2024 года. Режиссерское кресло занял Алекс Шарфман, создатель фильма ужасов «Воскрешение» с Ребеккой Холл и Тимом Ротом, а в числе продюсеров значится знаменитый хоррормейкер Ари Астер («Солнцестояние»). Центральные роли исполнят суперзвезды Дженна Ортега и Пол Радд, поэтому статус хита грядущей картине обеспечен вне зависимости от итогового результата. Детали сюжета пока что не раскрываются. Известно лишь то, что речь пойдет об отце и дочери, которые по дороге домой сбивают единорога.