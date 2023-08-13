Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тайна проклятой обители" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Миа Гот покоряет Голливуд, а Дженна Ортега сбивает единорога: 5 грядущих фильмов A24

Миа Гот покоряет Голливуд, а Дженна Ортега сбивает единорога: 5 грядущих фильмов A24

13 августа 2023 10:20
Миа Гот покоряет Голливуд, а Дженна Ортега сбивает единорога: 5 грядущих фильмов A24

Самые ожидаемые релизы главной инди-студии современности.

Два, три, демон, приди!

Миа — 17-летняя девушка, мать которой некоторое время назад совершила самоубийство. После трагического инцидента она отстранилась от своего отца Макса и большую часть времени проводит с семьей лучшей подруги Джейд. Однажды девушки отправляются на вечеринку, где принимают участие в спиритическом сеансе. Миа пытается выйти на связь с духом, преследующим ее после кончины мамы, что приводит к неожиданным последствиям.

Мировая премьера инди-хоррора «Два, три, демон, приди!» состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2023 году, где была тепло встречена критиками. Невзирая на стандартную завязку, журналисты утверждают, что это один из лучших дебютов последних лет, и абсолютно все отмечают леденящую душу атмосферу, которая держит в напряжении с первого до последнего кадра. В начале августа «Два, три, демон, приди!» выходит в широкий прокат, так что поклонники жанра смогут лично убедиться в правдивости столь громких заявлений.

Миа Гот покоряет Голливуд, а Дженна Ортега сбивает единорога: 5 грядущих фильмов A24
Два, три, демон, приди!

Максин

В 2022 году Тай Уэст подарил миру сразу два потрясающих хоррора. События первого, получившего название «Х», рассказывались в 70-е на территории Техаса. По сюжету, группа порнографов, мечтающих снять величайший фильм для взрослых, оказывается в сельской глуши, где престарелая парочка деревенщин принимается крошить их на мелкие кусочки. Нетрудно догадаться, что кинокартина напрямую отсылает к «Техасской резне бензопилой», представляя собой каноничный слэшер старой школы. Одной из ключевых находок ужастика Уэста оказалась Миа Гот, сыгравшая в «Х» сразу две роли. В приквеле «Пэрл» молодая актриса не только вернулась к образу маньячки, но и поучаствовала в написании сценария, тогда как сам фильм визуально походил уже не столько на слэшеры, сколько на классические голливудские мюзиклы.

«Максин» — заключительная часть трилогии. Лос-Анджелес, начало 1980-х. Начинающая актриса Максин, пережившая бойню на техасской ферме, отправляется покорять Голливуд, но вновь оказывается в эпицентре кровавой истории. Компанию многогранной Гот на сей раз составили такие звезды, как Элизабет Дебики, Кевин Бейкон, Лили Коллинз и Джанкарло Эспозито. Несмотря на тот факт, что съемки состоялись еще весной 2023 года, точная дата релиза до сих пор неизвестна.

Миа Гот покоряет Голливуд, а Дженна Ортега сбивает единорога: 5 грядущих фильмов A24
Максин

Гражданская война

Алекс Гарленд, тесно сотрудничающий с A24, прямо сейчас работает над новым фантастическим триллером «Гражданская война». Автор фильмов «Из машины», «Род мужской» и сериала «Программисты» выступит сценаристом и режиссером, в то время как главную роль исполнит Кирстен Данст, уже давно не появлявшаяся в крупных проектах. О чем будет рассказываться в ленте, пока не ясно. Традиционно немногословный Гарленд лишь заявил о том, что события «Гражданской войны» развернутся в недалеком будущем.

Миа Гот покоряет Голливуд, а Дженна Ортега сбивает единорога: 5 грядущих фильмов A24
Кирстен Данст

Железный коготь

60-е годы, пик популярности американского рестлинга. Династия фон Эрихов достигла на поприще спортивных развлечений огромного успеха, популяризировав прием «железный коготь». Но если на ринге семейству не было равных, то за его пределами родственникам пришлось столкнуться со множеством жизненных невзгод.

Одна из самых ожидаемых работ студии A24 2023 года, основанная на реальных событиях, выйдет в мировой прокат 22 декабря. Режиссер и сценарист — Шон Дуркин, постановщик, известный по триллеру «Гнездо» и недавнему многосерийному ремейку боди-хоррора «Связанные насмерть». Кевина фон Эриха сыграл всеобщий любимчик Зак Эфрон, поделивший экран с Джереми Алленом УайтомМедведь») и Лили ДжеймсПэм и Томми»).

Миа Гот покоряет Голливуд, а Дженна Ортега сбивает единорога: 5 грядущих фильмов A24
Железный коготь

Смерть единорога

«Смерть единорога» — еще один потенциальный шедевр студии, которого, впрочем, не стоит ждать раньше второй половины 2024 года. Режиссерское кресло занял Алекс Шарфман, создатель фильма ужасов «Воскрешение» с Ребеккой Холл и Тимом Ротом, а в числе продюсеров значится знаменитый хоррормейкер Ари АстерСолнцестояние»). Центральные роли исполнят суперзвезды Дженна Ортега и Пол Радд, поэтому статус хита грядущей картине обеспечен вне зависимости от итогового результата. Детали сюжета пока что не раскрываются. Известно лишь то, что речь пойдет об отце и дочери, которые по дороге домой сбивают единорога.

Миа Гот покоряет Голливуд, а Дженна Ортега сбивает единорога: 5 грядущих фильмов A24
Дженна Ортега
Максим Федоров
Максим Федоров
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Миа Гот покоряет Голливуд, а Дженна Ортега сбивает единорога: 5 грядущих фильмов A24 Миа Гот покоряет Голливуд, а Дженна Ортега сбивает единорога: 5 грядущих фильмов A24 Читать далее 13 августа 2023
Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи» Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи» Читать далее 11 августа 2023
Джон Сина отправляется в новое безумное путешествие в трейлере комедии «Друзья по отпуску 2» Джон Сина отправляется в новое безумное путешествие в трейлере комедии «Друзья по отпуску 2» Читать далее 14 августа 2023
Это конец: Киноафиша приглашает на показ фильма «После. Навсегда» Это конец: Киноафиша приглашает на показ фильма «После. Навсегда» Читать далее 14 августа 2023
Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийства в одном здании» и экранизация «Алых парусов» Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийства в одном здании» и экранизация «Алых парусов» Читать далее 11 августа 2023
Умерьте ожидания: критики холодно приняли хоррор «Последнее путешествие «Деметра» Умерьте ожидания: критики холодно приняли хоррор «Последнее путешествие «Деметра» Читать далее 11 августа 2023
Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем» Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем» Читать далее 11 августа 2023
Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код» Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код» Читать далее 11 августа 2023
Не только «Гарри Поттер»: 10 культовых проектов, которые собираются перезапустить Не только «Гарри Поттер»: 10 культовых проектов, которые собираются перезапустить Читать далее 12 августа 2023
Это по любви: Киноафиша приглашает на показ «После. Навсегда» в Екатеринбурге Это по любви: Киноафиша приглашает на показ «После. Навсегда» в Екатеринбурге Читать далее 14 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше