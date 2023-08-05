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Киноафиша Новости «Человек-паук: Нет пути домой» вернул Тоби Магуайру интерес к актерской игре

«Человек-паук: Нет пути домой» вернул Тоби Магуайру интерес к актерской игре

5 августа 2023 14:18
«Человек-паук: Нет пути домой» вернул Тоби Магуайру интерес к актерской игре

Исполнитель остался под большим впечатлением от съемок.

Для многих поклонников Человека-паука экранная версия, воплощенная Тоби Магуайром, по-прежнему остается самой любимой. В конце 2021 года актер вновь облачился в спандекс после 14-летнего перерыва в блокбастере «Человек-паук: Нет пути домой», где он геройствовал вместе со своими младшими коллегами Томом Холландом и Эндрю Гарфилдом. Это зрелище вылилось в грандиозные кассовые сборы и восторг зрителей. Недавно в сети появились фрагменты интервью артиста из специального артбука, посвященного «Нет пути домой».

До съемок в этом фильме Магуайр находился в творческом отпуске. Он не работал на площадке на протяжении нескольких лет, сконцентрировавшись на продюсировании. По словам артиста, именно «Нет пути домой» возродил в нем угасший интерес к актерству:

«Когда мне позвонили, я подумал: «Наконец-то!». Я был благодарен и открыт. Не без нервов, конечно, но сотрудничество с талантливыми творческими людьми меня однозначно привлекло. Работа с Эндрю и Томом очень дорога мне. Было во всем этом что-то по-настоящему особенное — очень богатый опыт во всех отношениях. Съемки в фильме вернули мне интерес к актерской игре. Это напоминало настоящее братство, к чему мы стремились как для нас самих, так и для персонажей. Эти ребята, веселье и смех — вот что заряжало меня энергией и бодрило».

Сразу же после завершения работы над «Нет пути домой» Магуайр сыграл в дух крупнобюджетных проектах — эпической ретро-драме Дэмьена Шазелла «Вавилон» и научно-фантастическом сериале Apple TV+ «Экстраполяции». Появится ли он в дальнейшем в образе Питера Паркера, пока неизвестно.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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