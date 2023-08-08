Борис Хлебников и другие: объявлено жюри кинофестиваля «Короче»

Объявлены имена членов жюри шестого фестиваля короткометражного и полнометражного дебютного кино «Короче», который пройдет с 15 по 20 августа. Первую программу рассудят режиссер и сценарист Алексей Герман — младший, сценарист и продюсер Андрей Золотарев, актриса Ольга Сутулова и продюсер Наталья Мокрицкая. Жюри полнометражной секции возглавил постановщик Борис Хлебников. В остальной состав вошли режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, актриса Ирина Розанова и заместитель директора телеканала «Россия» Ясмина Бен Аммар.

Всего в программу фестиваля в этом году отобрано 31 короткометражный фильм и 8 полнометражных работ. Призы блока короткометражного кино: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора» и «Лучший анимационный фильм». Жюри полнометражных дебютных картин, помимо Гран-при, вручит в своей секции две специальные награды.

Показы традиционно пройдут в кинотеатре «Заря», а также в Калининградском драмтеатре — именно там 15 августа состоится церемония открытия смотра. Сеансы в Центральном парке Калининграда начнутся 16 августа. Кроме того, на кинофестивале будет представлена крупная внеконкурсная программа.

Вход на все показы будет бесплатный, но по регистрации на сайте.