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Киноафиша Новости «Синий Жук»: чем закончился фильм, сцены после титров и ждать ли сиквел

«Синий Жук»: чем закончился фильм, сцены после титров и ждать ли сиквел

21 августа 2023 16:30
«Синий Жук»: чем закончился фильм, сцены после титров и ждать ли сиквел

В картине есть намек на возвращение предшественника Хайме Рейеса.

В прошлую пятницу, 18 мая, в мировой прокат вышел супергеройский фильм «Синий Жук». Традиционно для жанра картина содержит сцены после титров, намекающее на возможное продолжение. Рассказываем о том, чем завершилась лента и о чем может быть потенциальный сиквел.

По сюжету, обычный мексиканский подросток Хайме Рейес (Шоло Маридуэнья) случайно завладевает инопланетной технологией, известной как Скарабей. После активации устройство вживляется в организм героя, благодаря чему он обретает возможность облачаться в высокотехнологичный костюм со множеством боевых функций.

В конце фильма Хайме налаживает отношения со Скарабеем и полностью овладевает костюмом. Объединив силы со своей возлюбленной Дженни (Бруна Маркезини), он побеждает ее злобную тетю Викторию Хорд (Сьюзен Сарандон), стремившуюся использовать Скарабея для создания армии роботов. Дженни становится новой главой «Хорд Индастриз».

За финалом картины следует небольшая сцена в середине титров. В ней отец Дженни Тед Хорд, который является бывшим носителем Скарабея и считается мертвым, отправляет сообщение в пустую штаб-квартиру Beetle Cave, тем самым намекая на то, что он жив.

В оригинальных комиксах Хорд является вторым Синим жуком — предшественником Хайме и преемником первого Жука Дэна Гаррета, который также упоминается в фильме.

Получит ли «Синий Жук» продолжение в какой бы то не было форме, пока неизвестно. Ранее глава студии DC Джеймс Ганн пообещал, что в будущем Синий Жук станет «удивительной частью киновселенной DC». В списке запланированных проектов студии пока что нет фильмов и сериалов об этом герое, однако он может появиться в историях о других персонажах. Например, DC может добавить Синего Жука в будущий сериал «Бустер Голд», поскольку в комиксах Бустер и Жук часто работали вместе.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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