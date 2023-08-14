Это по любви: Киноафиша приглашает на показ «После. Навсегда» в Екатеринбурге

13 сентября в кинотеатре «Континент Синема» состоится премьера мелодрамы «После. Навсегда». Мероприятие пройдет в рамках Клуба Киноафиши, который впервые проведет бесплатный показ в Екатеринбурге.

В финальной части романтической франшизы «После» главные герои вновь испытывают свои чувства на прочность. Кажется, что Тесса готова двигаться дальше, но Хардин не в силах ее отпустить. Молодой писатель улетает в Португалию, чтобы залечить душевные раны и найти вдохновение для новой книги. Но в солнечной стране его ждет новый водоворот страстей. Сможет ли он противостоять искушению и доказать, что настоящая любовь преодолеет любые трудности?

Напомним, что к своим ролям в экранизации бестселлера Анны Тодд вернутся Хиро Файнс Тиффин, Джозефин Лэнгфорд и Стивен Мойер.

Екатеринбуржцы, вступайте в Киноклуб и смотрите новинки кино раньше всех и бесплатно! Не пропустите регистрацию на показ фильма «После. Навсегда» на странице клуба.

Количество мест ограничено.