5 киномудростей от Теда Лассо

Тед Лассо нередко использовал в своих речах известные фильмы, чтобы донести мысль до футболистов и вдохновить их на победу. В сериале про ФК «Ричмонд» мы насчитали упоминания минимум 40 картин и теперь рассказываем о 5 самых запоминающихся.

Мартин Скорсезе доказывает, что проклятья со временем исчезают

— Признаюсь честно, я совсем не разбираюсь в проклятьях. Но я точно знаю, что они не вечны. Смотрите, проклятье «Бостон ред сокс» исчезло, «Чикаго капс» — тоже, черт, даже Мартин Скорсезе в итоге получил «Оскара». Хотя нужно признать, что «Отступники» не лучшая его работа. Лучшим фильмом был «Цвет денег». — Нет, «Славные парни». — Нет, нет, лучшим был «Эпоха невинности». — «Мыс страха»! — «Молчание»! — Эй, как только люди узнают, что вы здесь, это место превратится в гребаный зоопарк. А лучший фильм — «Злые улицы».

Мартин Скорсезе — живая легенда. Его полнометражный дебют состоялся в 1967 году, а осенью 2023-го он выпускает очередное очень ожидаемое кино. Практически каждую его картину встречают с восторгом, однако за длительную карьеру он лишь однажды получил «Оскара» — в 2006 году за «Отступников», которые также являются самыми успешными с коммерческой точки зрения. «Отступники» — это криминальная драма, в которой два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные стороны баррикад: один из них — агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой — «крот», внедренный в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев.

Мартин Скорсезе

«Магнолия» учит тому, что порой в жизни случаются трагичные совпадения и мы не можем нести ответственность за это

— Данни, то, что вышло у вас с Эрлом, — это не твоя вина, правда. Это просто редчайшее трагичное совпадение. Вот прямо как в знаменитом шедевре Пола Томаса Андерсона «Магнолия». — Это где Том Круз с коротким хвостиком? — Нет, Данни, путаешь с «Последним самураем». — Нет, тренер, он в «Магнолии» тоже с хвостиком. — Спасибо, тренер. Извини, Данни. Том Круз щеголял с хвостиком в обоих этих фильмах. В общем, трагическая случайность. Ясно? Одна на миллион, отойдем от плохой энергии, что идет от точки пенальти, и развеемся.

Эта трагическая история повествует о невероятных совпадениях в один дождливый день, когда череда случайностей и действий разных людей приводят к неожиданному финалу. Картина имеет множество номинаций на престижные награды, а режиссер Пол Томас Андерсон считает «Магнолию» лучшим фильмом в своей карьере.

Том Круз в «Магнолии»

Необходимо верить в ром-коммунизм, ведь в реальности все мы обязательно переживем страдания и обретем счастье

— Слушайте, плевать мне на счет. Но люди говорят, что с нами что-то не так. Я так не считаю. И вот почему: я верю в коммунизм. — Э, что он сказал? — Ром-коммунизм, ребята. — Что за ром-коммунизм? — Это, Бамберкэтч, мировоззрение, напоминающее о романтических комедиях, где играли Том Хэнкс, Мег Райан или Джулия Робертс, Хью Грант. Кого я забыл, тренер? — Дрю Бэрримор. — Мэттью Макконахи, как же без него. — Три Кейт. — Бекинсейл, Хадсон, Уинслет. — Я люблю Рене Зеллвегер и ее Бриджит Джонс. Ее произношение безупречно, а ее комедийный талант недооценивают. — Да, отдадим должное Зеллвегер. Но что я хотел сказать. Если все эти чудесные люди с шикарными квартирами и интересными творческими проектами переживают некие страдания и могут быть счастливы, сможем и мы! — Дженнифер Лопес! — Отличный выбор, Данни, а самое главное — вовремя. Господа, верить в ром-коммунизм — это значит верить, что все получится.

Уже в другом эпизоде команда ФК «Ричмонд» не может сдержать слез при просмотре классического ромкома «Вам письмо» с Мег Райан и Томом Хэнксом в главных ролях. Пока парни передают друг другу платочки, Тед отмечает, что фильм на самом деле сильно уступает «Неспящим в Сиэтле» с тем же актерским составом.

«Неспящие в Сиэтле» — это легендарная мелодрама, в центре сюжета которой — удивительная история любви. Сэм (Том Хэнкс) переезжает вместе с сыном Джоной в другой город после того, как стал вдовцом. Жизнь после трагедии постепенно налаживается, но Джоне кажется, что папе не хватает женской заботливой руки. Тогда он звонит на местное радио и загадывает в качестве подарка жену для своего отца. Ведущий умиляется такой просьбе и афиширует ее, после чего множество женщин отправляют в редакцию письма, выражая желание познакомиться с Сэмом. И только Энни (Мег Райан) верит, что письма должны быть бумажными, так же как верит в это и Сэм.

Неспящие в Сиэтле

Если посмотреть страху в глаза, то он потеряет свою силу над вами

— А зачем вы таскали ребенка по канализации? — Так это он предложил. Понимаешь, когда он летел ко мне в гости, парень в соседнем кресле смотрел фильм ужасов «Оно». Ну и Генри случайно тоже посмотрел. И когда мы узнали об этой экскурсии, он захотел посмотреть в глаза страху. Но это покруче, чем жутковатый клоун, да?

«Оно» — это экранизация культового романа короля ужасов Стивена Кинга. Когда в городке Дерри штата Мэн начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами — не только с группой школьных хулиганов, но и со злобным клоуном Пеннивайзом, список жертв которого уходит в глубь веков.

Оно

Не будьте безобидными как холмарковское кино, когда на кону ваша победа

Так, парни, внимание. Всего один гол — и мы будем на коне, так? Но сейчас мы такие безобидные, словно мы холмарковское кино, понимаете меня?.. А в холмарковских фильмах женщины больших городов находят свою детскую любовь и обретают счастье. Обычно это владелец елочного базара. Бывает еще, что он Санта-Клаус или принц. Отстой, но здорово. Но почти всегда отстой. Но при этом здорово. Лучше смотреть без звука.

В России фильмы производства Hallmark не так популярны просто потому, что о них мало кто знает. Тем временем подобных картин уже больше двух сотен, и большинство из них — это сентиментальные и незамысловатые мелодрамы. И хотя в основном они приурочены к новогодним праздникам, порой новое посредственное кино выпускают посреди лета, как, например, «Гавайи в Сердце».

Сара — защитник природы, которая присоединяется к своей лучшей подруге на Гавайях в качестве подружки невесты. Остановившись в бутик-отеле на Гавайях, она знакомится с новым менеджером, который пытается сделать бизнес своей семьи более конкурентоспособным. Хотя Ману поначалу сопротивляется вмешательству Сары в свой отель, вскоре они формируют партнерство… и нечто большее, что обогащает их общую мечту сделать мир лучше.

Гавайи в сердце

Бонус

Самый смешной фильм по мнению Роя Кента: «Сводные братья»

Лично мне смешно. Гораздо смешнее, чем фильм «Сводные братья». Помните там есть сцена с кроватью? Я думал, что ничего смешнее не бывает, но, когда увидел его, понял, что пора пересмотреть свой список самых смешных сцен.

«Сводные братья» — это уморительная комедия Адама Маккея о том, как два мужчины среднего возраста внезапно стали семьей. Их одинокие родители решили скрепить союз узами брака, и теперь новоиспеченная семья собирается под одной крышей, в которой лишь одна комната для «детей». Естественно, такой расклад не устраивает избалованных «мальчиков» 39 и 40 лет, поэтому они начинают ненавидеть друг друга лютой ненавистью. Но вскоре до них доходит, что у них куда больше общего, чем различий. Что, подобно 12-летним подросткам, они оказались заперты во взрослых телах. И тут-то, когда невероятная дружба начала скреплять их братские узы, родители решили развестись. Удастся ли теперь кому-либо разлучить братьев? Или они сами выведут кого угодно из игры?

Сводные братья

Анимационный фильм, который смотрели футболисты и ревели как мальчишки: «Стальной гигант»

— Сделай одолжение, присмотри за ребятами. Потому что после 74-й минуты тут будет полно рыдающих мужиков. — Я тоже поплачу.

«Стальной гигант» — это история о том, как в тихий маленький городок нечто огромное падает прямо с небес. Спустя несколько дней мальчуган по имени Хогарт Хьюз находит в окрестностях гигантского робота, прилетевшего на Землю из далекой космической галактики. Несмотря на свой грозный вид, инопланетный гость оказывается добрейшим созданием. Между ним и отважным мальчишкой завязывается настоящая дружба. Но узнавшие о существовании робота правительство и военные решили уничтожить пришельца. Хогарт — единственный, кто может спасти стального гиганта.