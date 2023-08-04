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Киноафиша Новости Критики прохладно приняли экшен-триллер «Мег 2: Бездна» с Джейсоном Стэйтемом

Критики прохладно приняли экшен-триллер «Мег 2: Бездна» с Джейсоном Стэйтемом

4 августа 2023 12:37
Критики прохладно приняли экшен-триллер «Мег 2: Бездна» с Джейсоном Стэйтемом

Фильм имеет сейчас 23% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes.

В сети появились рецензии на экшен-триллер «Мег 2: Бездна» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Журналисты приняли фильм достаточно прохладно, раскритиковав его за чрезмерно долгую экспозицию и глупый сюжет.

Так, обозреватель The Film Verdict Алонсо Дюральде написал:

«Сиквел тратит первый час хронометража на скучную экспозицию и бессвязное действие, а затем наконец выпускает на волю подводных монстров, которые жаждут отведать ничего не подозревающих туристов на пляжном курорте».

Тодд Маккарти заявил, что картина быстро исчерпывает свой потенциал:

«Мег 2: Бездна» достаточно рано теряет свою привлекательность и начинает походить на утомительную и клишированную пародию».

Мэтт Сингер из ScreenCrush заявил, что немногие достоинства фильма попросту не в состоянии затмить его недостатки:

«Краткие моменты удовольствия оказались погребены в океане долгой экспозиции, тупых поворотов сюжета и неразборчивого подводного экшена».

Однако не все авторы отнеслись к «Мег 2: Бездна» исключительно негативно. Меган Наварро из Bloody Disgusting похвалила фильм за зрелищность и веселье:

«Режиссер использует формат фильма категории B на полную катушку, наполняя двухчасовое действие зрелищным водным безумием и безостановочным весельем».

Лиз Шеннон Миллер подчеркнула, что «Мег 2: Бездна» может доставить зрителям удовольствие, если они умерят свои ожидания:

«Выискивать искры оригинальности в «Мег 2: Бездна» так же глупо, как просить Джейсона Стэйтема изобразить американский акцент. Однако фильм знает свое дело и демонстрирует зрелище именно того уровня, которого вы от него ожидаете».

Мировая премьера фильма состоялась 28 июля.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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