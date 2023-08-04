Анонсирован новый байопик о Владимире Высоцком — его лицо воссоздаст нейросеть

На недавней защите проектов Фонда кино для компаний, не являющихся лидерами рынка, продюсер Александр Жигалкин анонсировал биографический фильм «Володя» о судьбе музыканта и поэта Владимира Высоцкого.

По словам Жигалкина, команда фильма намерена в точности воспроизвести на экране образ своего героя при помощи нейросети:

«Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж со стопроцентной идентичностью при помощи нейросети».

Роль Высоцкого исполнит Александр Шпагин, наиболее известный по фильмам «Шапито-шоу: Любовь и дружба» и «Топтуны». На его лицо будет напложено виртуальное изображение, сгенерированное нейросетью. В сценах эстрадных выступлений будут использованы записи выступлений музыканта, а в диалогах голос персонажу подарит его сын Никита Высоцкий. Жигалкин добавил, что Шпагин уже долгое время занимается копированием повадок Высоцкого, поэтому его жестикуляция и манера игры на гитаре практически неотличимы от оригинала.

Повествование начнется в 1966 году, когда на советские экраны вышел фильм «Вертикаль», в котором Высоцкий исполнил главную роль. Фильм также охватит три главные любви в жизни артиста.

Проект разрабатывается при поддержке «Первого канала» и компании «Сбер AI».