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Киноафиша Новости Анонсирован новый байопик о Владимире Высоцком — его лицо воссоздаст нейросеть

Анонсирован новый байопик о Владимире Высоцком — его лицо воссоздаст нейросеть

4 августа 2023 10:09
Анонсирован новый байопик о Владимире Высоцком — его лицо воссоздаст нейросеть

Жестикуляцию персонажу подарит актер Александр Шпагин, а голос — сын музыканта Никита Высоцкий.

На недавней защите проектов Фонда кино для компаний, не являющихся лидерами рынка, продюсер Александр Жигалкин анонсировал биографический фильм «Володя» о судьбе музыканта и поэта Владимира Высоцкого.

По словам Жигалкина, команда фильма намерена в точности воспроизвести на экране образ своего героя при помощи нейросети:

«Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж со стопроцентной идентичностью при помощи нейросети».

Роль Высоцкого исполнит Александр Шпагин, наиболее известный по фильмам «Шапито-шоу: Любовь и дружба» и «Топтуны». На его лицо будет напложено виртуальное изображение, сгенерированное нейросетью. В сценах эстрадных выступлений будут использованы записи выступлений музыканта, а в диалогах голос персонажу подарит его сын Никита Высоцкий. Жигалкин добавил, что Шпагин уже долгое время занимается копированием повадок Высоцкого, поэтому его жестикуляция и манера игры на гитаре практически неотличимы от оригинала.

Повествование начнется в 1966 году, когда на советские экраны вышел фильм «Вертикаль», в котором Высоцкий исполнил главную роль. Фильм также охватит три главные любви в жизни артиста.

Проект разрабатывается при поддержке «Первого канала» и компании «Сбер AI».

Фото: foto-ram.ru
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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