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Киноафиша Новости Девушка-самозванка внедряется в богатую семью в трейлере триллера «Происхождение зла»

Девушка-самозванка внедряется в богатую семью в трейлере триллера «Происхождение зла»

22 августа 2023 13:17
Девушка-самозванка внедряется в богатую семью в трейлере триллера «Происхождение зла»

Сатирический фильм, напомнивший критикам «Талантливого мистера Рипли» и «Достать ножи», выйдет в сентябре.

Компания IFC Films выпустила трейлер сатирического триллера «Происхождение зла».

Согласно официальному синопсису, «однажды девушка Стефан (Лор Калами) связывается с богачем Сержем (Жак Вебер). Она сообщает, что является его дочерью, брошенной много лет назад. Это известие совсем не радует ближайших родственников мужчины. Героиня отправляется в гости к новообретенному отцу в надежде узнать его поближе. Однако вместо воссоединения с семьей ей приходится столкнуться с группой своенравных женщин, обитающих в особняке Сержа: его женой (Доминик Блан), другой дочерью (Дория Тилье), непослушной внучкой (Селест Брюннкелл) и отталкивающей горничной. У каждой из них есть своя причина ненавидеть объявившуюся наследницу главы семейства».

В новом ролике оставляется за кадром вопрос о том, действительно ли Стефан является дочерью Сержа или же лишь притворяется ей для получения наследства.

Постановщиком фильма выступил Себастьян Марньер, ранее работавший над картинами «Безукоризненная и «В час пик». Дебютный показ «Происхождения зла» прошел на Венецианском фестивале 2022 года, где лента получила отличные отзывы критиков. В настоящий момент ее средний балл «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 89%. Многие журналисты сравнивают проект с популярными фильмами «Талантливый мистер Рипли» и «Достать ножи».

«Происхождение зла» выйдет 22 сентября.

Фото: IFC Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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