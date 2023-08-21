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Киноафиша Новости Опубликованы первые кадры из фильма «Рептилия» с Бенисио Дель Торо и Алисией Сильверстоун

Опубликованы первые кадры из фильма «Рептилия» с Бенисио Дель Торо и Алисией Сильверстоун

21 августа 2023 16:10
Опубликованы первые кадры из фильма «Рептилия» с Бенисио Дель Торо и Алисией Сильверстоун

В криминальном триллере также сыграл Джастин Тимберлейк.

Стрим-сервис Netflix представил первые официальные кадры из криминального триллера «Рептилия» (Reptile). Главные роли в картине сыграли обладатель премии «Оскар» Бенисио Дель Торо, а также Алисия Сильверстоун и Джастин Тимберлейк.

Опубликованы первые кадры из фильма «Рептилия» с Бенисио Дель Торо и Алисией Сильверстоун

Опубликованы первые кадры из фильма «Рептилия» с Бенисио Дель Торо и Алисией Сильверстоун

В центре сюжета — переживающий экзистенциальный кризис детектив Николс (Дель Торо). Матерый сыщик берется за расследование зверского убийства молодого агента по недвижимости, но вскоре понимает, что в этом деле все далеко не так, как кажется на первый взгляд. Чем сильнее он углубляется в запутанную историю, тем ощутимее это влияет на его собственную жизнь.

Опубликованы первые кадры из фильма «Рептилия» с Бенисио Дель Торо и Алисией Сильверстоун

Опубликованы первые кадры из фильма «Рептилия» с Бенисио Дель Торо и Алисией Сильверстоун

В остальной актерский состав вошли Майкл Питт, Карл Глусман, Матильда Анна Ингрид Лутс, Фрэнсис Фишер, Ато Эссандо, Оуэн Тиг, Доменик Ломбардоцци, Эрик Богосян, Скай Феррейра и Виктор Расук. Режиссером выступил дебютант Грант Сингер, ранее снимавший короткометражки и клипы для таких исполнителей, как Тейлор Свифт, The Weeknd и Шон Мендес. Сценарий он написао вместе с Бенжамином Брюэром («Доверие») и самим Дель Торо. По словам постановщика, из-за многослойности повествования, в фильме на постоянной основе присутствует ощущение подвоха.

Мировая премьера «Рептилии» пройдет в следующем месяце на международном кинофестивале в Торонто, а релиз на стриминговой платформе намечен на 6 октября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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