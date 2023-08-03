Стало известно, кто снимет «Крик 7»

«Крик 7» официально обзавелся режиссером. По информации авторитетных зарубежных СМИ, включая Collider, следующую главу слэшер-франшизы поставит Кристофер Лэндон, создатель «Счастливого дня смерти», «Дичи» и «Скаутов против зомби». Кинематографист заменил Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта, входящих в творческое объединение Radio Silence. Последние удачно перезапустили франшизу пятой и шестой частью, но сейчас они всецело сконцентрированы на безымянном фильме ужасов для Universal, где появится кто-то из классических монстров студии. По слухам, это будет дочь Дракулы. Постановщики решили сосредоточиться на своем крупнобюджетном хорроре, поэтому передали бразды правления Лэндону, ограничившись продюсированием «Крика 7».

Две последние ленты написали Джеймс Вандербилт («Зодиак») и Гай Бусик («Я иду искать»), но кто займется следующей, пока неизвестно. Этот вопрос будет решен лишь после завершения продолжающихся забастовок актеров и сценаристов, однако над своими проектами Лэндон часто работает и как драматург — он участвовал в написании пяти фильмов из серии «Паранормальное явление», «Паранойи» и своей недавней мистической комедии для Netflix «У нас привидение!»

Имена исполнителей, которые вернутся в «Крике 7», на данном этапе не уточняются. В список основных актеров входят Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мэйсон Гудинг и Джасмин Савой Браун. Из классических звезд киносерии во всех частях появилась только Кортни Кокс. Нив Кэмпбелл пропустила последнюю ленту из-за неудовлетворительного гонорара, а персонажа Дэвида Аркетта убили в пятом фильме. В «Крике 6» важную роль также сыграла Хайден Панеттьери.

Прокатом «Крика 7» займется студия Paramount Pictures.