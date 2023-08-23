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Киноафиша Новости Иван Янковский ведет уличные войны на фоне упадка СССР в трейлере сериала «Слово пацана»

Иван Янковский ведет уличные войны на фоне упадка СССР в трейлере сериала «Слово пацана»

23 августа 2023 13:31
Иван Янковский ведет уличные войны на фоне упадка СССР в трейлере сериала «Слово пацана»

Постановщиком сериала об эпохе открытий и беспредела выступил Жора Крыжовников.

Онлайн-кинотеатры Wink и Start поделились постером и первым тизером восьмисерийного сериала «Слово пацана».

События разворачиваются в СССР 1980-х годов. Эта эпоха стала для страны временем тяжелых испытаний и радикальных перемен. Перестройка уже начала приносить первые плоды, познакомив советских людей с западной музыкой и рыночной экономикой, а также тотальной бессовестностью и настоящим беспределом. Пока представители старшего поколения пытаются сводить концы с концами в умирающей стране, их дети сбиваются в криминальные уличные стаи, грызущиеся друг с другом за территорию. Несмотря на упадок и нищету, участники этих банд верят в понятные принципы, взаимную поддержку и слово пацана, превосходящее по силе любую клятву. Но со временем их товарищество и идеалы все больше окрашиваются в цвет крови.

Главный герой — обычный парень (Иван Янковский), который возвращается домой из Афганистана и обнаруживает, что знакомая ему советская реальность навсегда ушла в прошлое. Пытаясь адаптироваться к новой жизни, он начинает искать свое место под солнцем.

Главные роли в шоу также исполнили Сергей Бурунов, Никита Кологривый и Юлия Александрова. Постановщиком выступил автор дилогии «Горько!» и сериала «Звоните ДиКаприо!» Жора Крыжовников.

Дебютный показ первых двух эпизодов «Слово пацана» состоится на фестивале «Новый сезон», который пройдет в Сочи с 7 по 12 сентября. Дата премьеры шоу пока неизвестна.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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