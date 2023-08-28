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Киноканал «Комедия» составил список лучших российских комедийных фильмов

28 августа 2023 15:56
Киноканал «Комедия» составил список лучших российских комедийных фильмов

Два первых места в рейтинге заняли картины «Квартета И».

Киноканал «Комедия» представил собственный рейтинг лучших российских комедий, вышедших с 1991 года по сегодняшний день. Публикация списка приурочена ко Дню российского кино, традиционно отмечаемому 27 августа. Перечень был составлен на основе данных множества отечественных и зарубежных интернет-ресурсов, таких как «Кинопоиск», IMDb и KinoFilmPro.

Первого места списка был удостоен фильм «О чем говорят мужчины» (2010) Дмитрия Дьяченко и «Квартета И». По сюжету, четверо друзей отправляются в дорожное путешествие из Москвы в Одессу. По пути они начинают обсуждать самые разнообразные темы — от семейных отношений до современного искусства.

Второе место рейтинга также занял проект «Квартета И» — фильм «День выборов» (2007) Олега Фомина. В центре истории — команда PR-экспертов и ведущих «Как бы радио», которые берутся за организацию избирательной кампании кандидата на пост главы одной из областей Поволжья. Герои хотят лишь отнять у действующего губернатора несколько процентов голосов, но вскоре их афера выходит из-под контроля.

Третья позиция досталась картине Алексея Нужного «Я худею». Главная героиня — девушка Аня (Александра Бортич), чьи отношения оказываются разрушены ее чрезмерным пристрастием к еде. Заручившись поддержкой подруги (Наташа) и увлеченного ЗОЖ добряка Коли (Евгений Кулик), она решает во что бы то ни стало похудеть и обрести счастье.

Помимо упомянутых лет, в первую десятку списка вошли «День радио», «Всё и сразу», «Последний богатырь», «Ширли-мырли», «Холоп», «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася!».

Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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