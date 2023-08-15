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Киноафиша Новости Создатель вестерна «Тем больнее падать» планирует сиквел

Создатель вестерна «Тем больнее падать» планирует сиквел

15 августа 2023 13:48
Создатель вестерна «Тем больнее падать» планирует сиквел

Главную роль в оригинальном фильме сыграл оскандалившийся Джонатан Мэйджерс.

Нашумевший вестерн «Тем больнее падать» может получить продолжение. Оригинальная лента вышла на сервисе Netflix в позапрошлом году и сумела привлечь широкую аудиторию (64 млн часов просмотренных за первую неделю), при этом став фаворитом критиков (рейтинг на Rotten Tomatoes — 88%). По этой причине один из поклонников напрямую поинтересовался в соцсети у режиссера Джеймса Сэмюэла о каких-либо шансах на сиквел. К удивлению многих, последний очень лаконично намекнул фанату, что он и стример действительно заинтересованы в таком развитии событий.

О чем может пойти речь в потенциальном сиквеле, пока остается только гадать, но и это сейчас довольно сложно, так как оригинальный фильм завершился без явных намеков на вторую часть. Осложнить скорый запуск продолжения может исполнитель ведущей роли Джонатан Мэйджерс, оказавшийся в центре судебного разбирательства по обвинению в физическом насилии над бывшей девушкой. Скандал разгорелся в конце марта, но заседания по делу постоянно откладываются. Защита артиста недавно объявила, что очередное слушание пройдет 6 сентября, однако будет ли оно финальным, по-прежнему неизвестно.

Вместе с Мэйджерсом в актерский состав картины вошли Идрис Эльба, Реджина Кинг, Зази Битц, Лакит Стэнфилд, Делрой Линдо, АрДжей Сайлер, Даниэль Дедуайлер, Эди Гатеги, ДеВанда Уайз, Майкл Бич и Дэймон Уайанс — младший. Сценарий вместе с постановщиком написал Боаз Якин («Принц Персии: Пески времени», «Иллюзия обмана»). В продюсерскую команду вошел рэпер Джей Зи.

Действие разворачивается на Диком Западе. В центре сюжета — разыскиваемый преступник Нэт Лав (Мэйджерс), семью которого в далеком прошлом убил безжалостный головорез Руфус Бак (Эльба). Спустя два десятилетия Лав узнает, что его заклятый враг, который получил пожизненный срок, каким-то образом выходит на свободу. Чтобы расквитаться с обидчиком, Лав снова собирает свою старую банду.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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