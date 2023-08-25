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Киноафиша Новости Выход «Дюны 2» официально отложен на 2024 год

Выход «Дюны 2» официально отложен на 2024 год

25 августа 2023 10:02
Выход «Дюны 2» официально отложен на 2024 год

Из-за голливудских забастовок фильм выйдет почти на четыре месяца позже изначального срока.

Студия Warner Bros. объявила о том, что дата релиза фантастического боевика «Дюна: Часть вторая» была отложена на 15 марта 2024 года. Изначально фильм должен был выйти в свет 3 ноября 2023 года.

Скорее всего, перенос связан с продолжающейся забастовкой американских гильдий сценаристов и актеров. Хотя съемки «Дюны: Часть вторая» были завершены еще в прошлом декабре, из-за акции протеста звезды картины не смогут принять участия в ее рекламной кампании, что может негативно отразиться на кассовых сборах. Warner Bros. предпочла не идти на этот риск и выпустить ленту в более спокойное время. Однако завершится ли забастовка к тому моменту, пока неизвестно.

Помимо сиквела «Дюны», студия перенесла премьеру «Годзиллы и Конга: Новая империя» на один месяц — с 14 марта на 12 апреля. Таким образом компания избежала конкуренции между двумя собственными блокбастерами в прокате. По информации Variety, Warner Bros. также рассматривает возможность отложить релизы фильмов «Цвет лиловый» (25 декабря 2023) и «Аквамена и потерянного царства» (20 декабря 2023) на 2024 год, но все же склоняется к тому, чтобы выпустить обе картины в назначенный срок.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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