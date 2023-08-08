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Киноафиша Новости Завершились съемки нового фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Завершились съемки нового фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

8 августа 2023 10:40
Завершились съемки нового фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Главные роли в картине сыграли Юра Борисов, Евгений Ткачук и Никита Ефремов.

Андрей Кончаловский сообщил о том, что 6 августа в московском Большом театре завершились съемки его нового 16-серийного исторического фильма под рабочим названием «Хроники русской революции».

Сюжет охватывает период с 1905 по 1924 годы. Сериал расскажет о тяжелой революционной эпохе в истории России, которая определила дальнейшую судьбу не только страны, но и всего мира.

Ведущие роли в картине исполнили Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая и Никита Каратаев.

Завершились съемки нового фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Производство проекта началось в сентябре 2022 года и длилось почти год. Команда стремилась максимально достоверно показать взятые за основу исторические события: все интерьеры и костюмы персонажей были проработаны до мельчайших деталей, а изображение ленты — стилизовано под фотографии и кинохронику начала XX века, чтобы воссоздать на экране подлинный дух эпохи. Кончаловский называет этот проект «самой объемной работой в своей жизни» и добавляет, что если все его задумки претворятся в жизнь, то «зритель будет кожей чувствовать то давно отлетевшее время».

Премьера «Хроники русской революции» состоится на стриминговом сервисе Start в 2024 году.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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