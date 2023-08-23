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Михаил Галустян и Светлана Ходченкова сыграют в комедийном сериале «жЫЫЫзнь»

23 августа 2023 16:17
Михаил Галустян и Светлана Ходченкова сыграют в комедийном сериале «жЫЫЫзнь»

Шоу о неопытном вожде первобытного племени.

Кинокомпания 1-2-3 Production, телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатра Premier объявили о начале съемок многосерийной комедии с социальным подтекстом «жЫЫЫзнь» о неуверенном вожде племени, которое постоянно борется за выживание. Ведущие роли в сериале сыграют Михаил Галустян и Светлана Ходченкова.

Михаил Галустян и Светлана Ходченкова сыграют в комедийном сериале «жЫЫЫзнь»

Михаил Галустян и Светлана Ходченкова сыграют в комедийном сериале «жЫЫЫзнь»

Главный герой — неопытный Вождь (Галустян), жаждущий, чтобы все вокруг считали его своим другом. По причине своей незрелости, чтобы отвлечь соплеменников от ужасов реального мира, с которым он не в силах бороться, герой всячески старается скрасить их жизнь. К большому разочарованию правителя, на соседнем и солнечном берегу реки проживает гораздо более развитое племя во главе с Вождихой (Ходченкова). Называется оно «Придурки». Не выдержав тягот первобытной жизни, один из охотников Вождя сбегает к прогрессивным чужакам и к всеобщему удивлению его там обеспечивают жильем и красивой невестой. Узнав об этом, все остальные жители пасмурного берега начинают постепенно сбегать в ряды «Придурков», но главный вопрос состоит в том, действительно ли там лучше или же это просто красивая обертка?

Михаил Галустян и Светлана Ходченкова сыграют в комедийном сериале «жЫЫЫзнь»

Режиссерами выступают Александр Бойков («Отпуск», «Миша портит все») и Эмиль Никогосян («Идеальная семья», «Новый человек»). В остальной актерский состав вошли Борис Дергачев, Михаил Кремер, Петр Скворцов и другие. Съемки пройдут в Абхазии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Дата премьеры пока не установлена.

Фото: 1-2-3 Production
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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