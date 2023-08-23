Джеймс Ганн и его команда разрабатывают детализированную карту новой киновселенной DC

Джеймс Ганн и Питер Сафран намерены предоставить поклонникам DC то, что они давно хотят — качественно проработанную и цельную киновселенную. По этой причине в данный момент они заняты разработкой детализированной карты франшизы, включающей в себя самые мелкие подробности. Об этом Ганн заявил в соцсети, отвечая на вопрос поклонника.

Фанат задал вопрос о географии киновселенной, чтобы получить более четкое представление, насколько далеко или близко герои будут находиться друг от друга, на что творческий руководитель киновселенной с утверждением ответил:

«Мы создаем невероятно подробную карту мира DC».

Также у Ганна спросили о вероятности привлечения некоторых актеров из «Стражей Галактики», включая Криса Пратта и Пом Клементьефф, во второй сезон «Миротворца». Фанат посчитал забавным, если бы исполнители предстали в шуточных образах самих себя, но у режиссера на этот счет совершенно другие мысли, породившие новую волну догадок:

«Есть причины, по которым я не хочу, чтобы Крис и Пом играли себя во вселенной DC».

Многие трактовали ответ Ганна так, что он уже закрепил за артистами какие-то другие роли. Если про Пратта ранее ничего не упоминалась, то Клементьефф недавно лично намекнула, что действительно обсуждает с Ганном некую роль в киновселенной DC.

В данный момент Ганн готовится к производству блокбастера «Супермен: Наследие», премьера которого намечена на 11 июля 2025 года.