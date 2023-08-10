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Киноафиша Новости Мелинда открывает новую главу своей жизни в трейлере пятого сезона «Виргин Ривер»

Мелинда открывает новую главу своей жизни в трейлере пятого сезона «Виргин Ривер»

10 августа 2023 14:53
Мелинда открывает новую главу своей жизни в трейлере пятого сезона «Виргин Ривер»

Продолжение шоу о любви в маленьком американском городке выйдет в сентябре.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер пятого сезона мелодраматического сериала «Виргин Ривер».

Шоу повествует о медсестре Мелинде Монро (Александра Брекенридж), которая переезжает в тихий городок Виргин Ривер, чтобы начать в нем новую жизнь. Освоиться на новом месте оказывается не так уж просто, но вскоре она находит поддержку в лице бывшего морпеха Джека Шеридана (Мартин Хендерсон).

В пятом сезоне Мелинда и Джек с нетерпением ждут рождения своего ребенка, но жизнь подкидывает им новые серьезные испытания. В окрестностях Виргин Ривер разгорается сильнейший лесной пожар, вынуждающий героев и их друзей объединить усилия для спасения пострадавших. В трейлере также есть намек на то, что в личной жизни Джона Мидлтона (Колин Лоуренс) произойдут серьезные изменения.

Помимо упомянутых актеров, к своим ролям в продолжении вернулись Аннетт О’Тул, Тим Мэтисон, Зибби Аллен и другие. Шоураннером новых эпизодов выступает Патрик Шон Смит, ранее работавший над сериалами «Сверхъестественное» и «Университет».

Пятый сезон «Виргин Ривер» будет состоять из двенадцати серий, которые выйдут на Netflix 7 сентября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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