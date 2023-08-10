Мелинда открывает новую главу своей жизни в трейлере пятого сезона «Виргин Ривер»

Стрим-сервис Netflix представил трейлер пятого сезона мелодраматического сериала «Виргин Ривер».

Шоу повествует о медсестре Мелинде Монро (Александра Брекенридж), которая переезжает в тихий городок Виргин Ривер, чтобы начать в нем новую жизнь. Освоиться на новом месте оказывается не так уж просто, но вскоре она находит поддержку в лице бывшего морпеха Джека Шеридана (Мартин Хендерсон).

В пятом сезоне Мелинда и Джек с нетерпением ждут рождения своего ребенка, но жизнь подкидывает им новые серьезные испытания. В окрестностях Виргин Ривер разгорается сильнейший лесной пожар, вынуждающий героев и их друзей объединить усилия для спасения пострадавших. В трейлере также есть намек на то, что в личной жизни Джона Мидлтона (Колин Лоуренс) произойдут серьезные изменения.

Помимо упомянутых актеров, к своим ролям в продолжении вернулись Аннетт О’Тул, Тим Мэтисон, Зибби Аллен и другие. Шоураннером новых эпизодов выступает Патрик Шон Смит, ранее работавший над сериалами «Сверхъестественное» и «Университет».

Пятый сезон «Виргин Ривер» будет состоять из двенадцати серий, которые выйдут на Netflix 7 сентября.