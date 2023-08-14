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Киноафиша Новости Кристина Асмус и Таисья Калинина сыграют в лирической комедии «Обе две»

Кристина Асмус и Таисья Калинина сыграют в лирической комедии «Обе две»

14 августа 2023 15:49
Кристина Асмус и Таисья Калинина сыграют в лирической комедии «Обе две»

Фильм о приключениях девочки-подростка и ее тети.

Накануне в Москве официально стартовали съемки лирической комедии «Обе две». Главные роли в фильме исполнят Таисья Калинина и Кристина Асмус. В дальнейшем команда проекта отправится в город Шуя, где пройдет основной съемочный блок.

Кристина Асмус и Таисья Калинина сыграют в лирической комедии «Обе две»

Кристина Асмус и Таисья Калинина сыграют в лирической комедии «Обе две»

В центре сюжета — дерзкая четырнадцатилетняя Глаша (Калинина), проживающая вместе со своей бабушкой в Шуе. Больше всего на свете она мечтает стать режиссером, однако бабушка умирает, и опека над школьницей должна отойти авторитетной тете Вале (Валентина Мазунина). Своевольную Глашу не устраивает подобная перспектива, поэтому она сбегает в российскую столицу к своей к младшей тете — воздушно-романтичной Ане (Асмус). Последняя не готова брать на себя такую ответственность, но в силу обстоятельств Глаша и Аня отправляются вместе в путешествие, которое изменит их обеих.

Кристина Асмус и Таисья Калинина сыграют в лирической комедии «Обе две»

Кристина Асмус и Таисья Калинина сыграют в лирической комедии «Обе две»

Режиссером выступает создатель дилогии «Непослушник» Владимир Котт, а производство курирует продюсер «Поехавшей» Сергей Бобзой. Кинематографисты надеются, что лента станет большим хитом. В остальной актерский состав вошли Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ёла Санько и Дмитрий Блохин.

Фильм участвовал в недавнем питчинге Фонда кино. Премьера намечена на весну 2024 года.

Фото: Пресс-служба фильма «Обе две»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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