Дэвид Ойелоуо становится шерифом в трейлере сериала Тейлора Шеридана «Законники: Басс Ривз»

Потоковый сервис Paramount + представил тизер-трейлер многосерийного вестерна от Тейлора Шеридана «Законники: Басс Ривз», в котором звезда драмы «Сельма» Дэвид Ойелоуо воплотил образ реального шерифа с Дикого Запада. Представленный ролик длится всего двадцать секунд и носит лишь ознакомительный характер. Новый сериал стартует на стриминге этой осенью.

Родившийся в семье рабов Басс Ривз является одной из величайших легенд Америки. Он получил свободу после Гражданской войны и вскоре стал первым темнокожим маршалом к западу от реки Миссисипи, ведя свою деятельность в основном на территориях индейцев. На счету ковбоя более трех тысяч арестов. Примечательно, что за все время службы его ни разу не ранили.

В основной актерский состав также вошли Деннис Куэйд, Гаррет Хедлунд, Лорен Е. Бэнкс, Шей Уигэм, Форрест Гудлак, Барри Хэнли, Жермен Вашингтон, Барри Пеппер, Дейл Дикки, Марго Бингхэм, Роб Морган, Деми Синглтон, Райан О’Нан и Дональд Сазерленд. Шоураннером выступает Чад Фихэн («Банши»), а Ойелоуо вошел с Шериданом в состав исполнительных продюсеров. Последний также задействован в режиссерской команде сериала.