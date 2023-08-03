Появился первый кадр с Николасом Кейджем из комедии студии A24 «Сценарий сна»

В сети появился первый официальный кадр из мистической черной комедии студии A24 «Сценарий сна» (Dream Scenario), главную роль в которой сыграл обладатель премии «Оскар» Николас Кейдж. Изображение опубликовано в честь анонса об участии фильма в рамках ежегодного международного кинофестиваля в Торонто, который будет проходить с 7 по 17 сентября.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что Кейдж сыграл лысеющего университетского профессора-неудачника, в одночасье получившего неожиданную популярность глобального масштаба. Жизнь главного героя переворачивается с ног на голову, после того как он необъяснимым образом появляется во снах всех людей мира.

Режиссером и сценаристом картины выступил Кристоффер Боргли, до этого снявший полюбившуюся фестивальной публике инди-драму «Тошнит от себя». Исполнительным продюсером является Ари Астер («Все страхи Бо», «Солнцестояние», «Реинкарнация»). В остальной актерский состав вошли Майкл Сера, Джулианна Николсон, Дилан Бейкер, Тим Медоуз, Дилан Гелула, Кейт Берлант, Лили Гао, Паула Бодро и Кортни Ламанна.

Дату кинотеатрального релиза «Сценария мечты» кинокомпания A24 пока не огласила.