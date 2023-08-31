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Киноафиша Новости Зловещие аниматроники готовы убивать в новом трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди»

Зловещие аниматроники готовы убивать в новом трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди»

31 августа 2023 15:48
Зловещие аниматроники готовы убивать в новом трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди»

Новый проект от кинокомпании, выпустившей «М3ГАН» и «Прочь».

Студия Universal Pictures и компания Blumhouse, выпустившая хитовые хорроры «М3ГАН» и «Прочь», представила свежий трейлер фильма ужасов «Пять ночей у Фредди», являющегося вольной экранизацией одноименной серии видеоигр. Главные роли в картине сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры»), Мэттью Лиллард («Крик») и Элизабет Лэил («Ты»).

В центре повествования — нуждающийся в работе парень по имени Майк (Хатчерсон). Пребывая в стесненном положении, он соглашается на предложение подозрительного бизнесмена Уильяма Афтона (Лиллард) стать ночным сторожем в заброшенной пиццерии Freddy Fazbear’s. Само по себе заведение достаточно мрачное, а его история еще более зловещая. Несколько десятилетий назад там необъяснимым образом без вести пропали дети, из-за чего появилась легенда, что их озлобленные души вселились в роботов-аниматроников. На свою первую ночную смену Майк приходит вместе с маленькой сестрой. Вскоре он осознает, что попал в серьезные неприятности.

Постановщиком ленты выступила Эмма Тамми («Обитель страха», «Навстречу тьме»), сценарий вместе с ней разработали создатель одноименной игры Скотт Коутон и Сет Каддбек («Матео»). Также в фильме сыграли Мэри Стюарт Мастерсон, Кэт Коннер Стерлинг, Уайатт Паркер и Пайпер Рубио. Аниматроников для фильма предоставила компания Jim Henson’s Creature Shop.

«Пять ночей у Фредди» будут выпущены 27 октября по гибридной модели — одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе Peacock.

Фото: Blumhouse
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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