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Киноафиша Новости Новая встреча с Энакином: вышел свежий проморолик сериала «Асока»

Новая встреча с Энакином: вышел свежий проморолик сериала «Асока»

14 августа 2023 15:07
Новая встреча с Энакином: вышел свежий проморолик сериала «Асока»

В ролике есть кадры с Хейденом Кристенсеном.

Премьера нового мини-сериала «Асока» из вселенной «Звездных войн» состоится уже на следующей неделе, поэтому стриминговый сервис Disney+ продолжает рекламную кампанию. В новом трейлере, сопровожденном классической музыкальной темой Силы, показаны архивные кадры с Энакином Скайуокером — каноническим наставником Асоки Тано. Ожидается, что в самом сериале закадровым голосом и фрагментами из фильмов дело не ограничится — у Хейдена Кристенсена будет полноценное камео.

Действие развернется спустя некоторое время после встречи Асоки Тано (Розарио Доусон) с малышом Грогу и Дином Джарином (Педро Паскаль). Странствующая мастер-джедай пытается предотвратить вызванную кознями Империи войну и найти пропавшего Эзру Бриджера (Эман Эсфанди). Благородной мятежнице удается заручиться поддержкой Сабин Врен (Наташа Лю Бордиццо) и Геры Синдуллы (Мэри Элизабет Уинстэд), но даже с союзницами одолеть многоликого врага невероятно сложно. Их противниками выступают опасный ситх Байлан Сколл (Рэй Стивенсон), его белокурая спутница Шин Хати (Иванна Сахно) и могущественный гранд-адмирал Траун (Ларс Миккельсен).

Авторами очередного многосерийного спин-оффа «Звездных войн» выступают создатели «Мандалорца» и «Книги Бобы Фетта» Дэйв Филони и Джон Фавро. В остальной актерский состав шоу Lucasfilm вошли Дэвид Теннант, Темуэра Моррисон, Уэс Чэтэм и Дайана Ли Иносанто.

Премьера «Асоки» состоится 23 августа, когда выйдут первые два эпизода. Последующие серии будут выходить еженедельно. Заключительный эпизод выйдет 4 октября.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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