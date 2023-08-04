Фильм «Дочь болотного царя» с Дэйзи Ридли выйдет в российский прокат

Драматический триллер с Дэйзи Ридли и Беном Мендельсоном «Дочь болотного царя», основанный на одноименном романе Карен Дионне, официально выйдет в российский прокат. Дистрибьютор Global Film планирует выпустить ленту в отечественные кинотеатры 19 октября.

В центре сюжета — искусная охотница и следопыт из Мичигана по имени Хелена Пеллетье (Ридли), получившая свои навыки от отца Джейкоба Холбрука (Мендельсон), из-за которого она двадцать лет прожила в изоляции от мира. Холбрук является знаменитым тираном и убийцей по прозвищу Болотный царь. Только когда он был пойман, Хелена стала жить нормальной жизнью. Спустя годы Холбруку удается сбежать из тюрьмы, поэтому главной героине приходится сотрудничать с полицией, чтобы обезопасить своих близких и вернуть беглеца обратно. Для этого ей придется воспользоваться всеми своими навыками, которым ее обучил суровый родитель.

В остальной актерский состав вошли Гаррет Хедлунд, Бруклин Принс, Гил Бирмингем, Карен Писториус, Крис Вайолетт, Имали Перера, Джошуа Пиис и Памела МакДональд. Режиссером выступил Нил Бергер («Области тьмы», «Поколение Вояджер»), а сценарий разработали Марк Л. Смит («Выживший») и Лорен Элль Смит.