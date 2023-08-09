На «Кинопоиске» стартовал четвертый сезон мультсериала «Харли Квинн»

Сегодня, 9 августа, на «Кинопоиске» вышли первые четыре серии четвертого сезона комедийного мультсериала для взрослых «Харли Квинн».

Стриминговый сервис Max, занимающийся показом шоу в США и ряде других стран, планирует выпускать новые эпизоды четвертого сезона каждый четверг до 14 сентября. Сезон будет состоять из десяти серий. С какой периодичностью они будут появляться на «Кинопоиске», пока неизвестно.

Шоу повествует о злодейке Харли Квинн, которая разрывает отношения со своим абьюзивным бойфрендом Джокером и собирает собственную банду, чтобы покорить вершины преступного мира.

В новых сериях Харли отказывается от криминальной карьеры и присоединятся к геройской команде Бэтмена. Тем временем ее подруга Айви получает должность исполнительного директора Легиона смерти и вместе с новыми подчиненными начинает сеять хаос на улицах Готэма. Девушки решают четко разделить свои личные и профессиональные жизни, чтобы разногласия между начальниками не разрушили их отношения. Но придерживаться этого принципа оказывается куда сложнее, чем казалось на первый взгляд.

Четвертый сезон имеет 94% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes.