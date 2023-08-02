Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер финального сезона мультсериала «Разочарование»

Вышел трейлер финального сезона мультсериала «Разочарование»

2 августа 2023 13:31
Вышел трейлер финального сезона мультсериала «Разочарование»

Заключительная часть шоу о приключениях королевы-алкоголички и ее друзей выйдет в начале сентября.

Netflix опубликовал трейлер заключительного пятого сезона фэнтезийной комедии «Разочарование».

Согласно официальному синопсису, «злоключения жестокосердной, королевы-алкоголички Бин, ее злющего эльфийского компаньона Эльфо и личного демона Люси завершатся эпической битвой за судьбу Дримландии. Чтобы спасти королевство от тирании злодейки Дагмар, Бин должна вступить в схватку с собственной матерью и доказать ложность пророчества, согласно которому она убьет того, кого любит. Героям предстоит столкнуться с Сатаной, обезглавленным трупом, сумасшедшим ученым и самым ужасным из всех зол — своей истинной судьбой».

Опубликованный ролик представляет нарезку из будущих приключений Бин и ее друзей. Закадровый голос говорит:

«Каждое путешествие, каждое решение, каждая победа, каждое поражение — все вело к этому».

Разработкой «Разочарования» руководит автор культового шоу «Симпсоны» Мэтт Грейнинг. В настоящее время он также занимается производством одиннадцатого сезона популярного сериала «Футурама» для сервиса Hulu.

Премьера пятого десятисерийного сезона «Разочарования» состоится на Netflix 1 сентября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас» Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас» Читать далее 3 августа 2023
Приключения, мюзикл и чистая магия: 10 мультфильмов, которые выйдут до конца года Приключения, мюзикл и чистая магия: 10 мультфильмов, которые выйдут до конца года Читать далее 3 августа 2023
Федор Бондарчук покоряет пространство в трейлере фильма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра» Федор Бондарчук покоряет пространство в трейлере фильма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра» Читать далее 3 августа 2023
Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат Читать далее 2 августа 2023
Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Читать далее 1 августа 2023
Зритель сам определяет ход событий в трейлере интерактивного ромкома «Выбери любовь» Зритель сам определяет ход событий в трейлере интерактивного ромкома «Выбери любовь» Читать далее 2 августа 2023
Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом Читать далее 3 августа 2023
Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993» Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993» Читать далее 2 августа 2023
Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака» Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака» Читать далее 2 августа 2023
Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Читать далее 1 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше