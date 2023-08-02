Вышел трейлер финального сезона мультсериала «Разочарование»

Заключительная часть шоу о приключениях королевы-алкоголички и ее друзей выйдет в начале сентября.

Netflix опубликовал трейлер заключительного пятого сезона фэнтезийной комедии «Разочарование».

Согласно официальному синопсису, «злоключения жестокосердной, королевы-алкоголички Бин, ее злющего эльфийского компаньона Эльфо и личного демона Люси завершатся эпической битвой за судьбу Дримландии. Чтобы спасти королевство от тирании злодейки Дагмар, Бин должна вступить в схватку с собственной матерью и доказать ложность пророчества, согласно которому она убьет того, кого любит. Героям предстоит столкнуться с Сатаной, обезглавленным трупом, сумасшедшим ученым и самым ужасным из всех зол — своей истинной судьбой».

Опубликованный ролик представляет нарезку из будущих приключений Бин и ее друзей. Закадровый голос говорит:

«Каждое путешествие, каждое решение, каждая победа, каждое поражение — все вело к этому».

Разработкой «Разочарования» руководит автор культового шоу «Симпсоны» Мэтт Грейнинг. В настоящее время он также занимается производством одиннадцатого сезона популярного сериала «Футурама» для сервиса Hulu.

Премьера пятого десятисерийного сезона «Разочарования» состоится на Netflix 1 сентября.