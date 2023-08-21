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Киноафиша Новости Сын режиссера оригинальной «Белоснежки» раскритиковал ремейк с Рэйчел Зеглер

Сын режиссера оригинальной «Белоснежки» раскритиковал ремейк с Рэйчел Зеглер

21 августа 2023 14:01
Сын режиссера оригинальной «Белоснежки» раскритиковал ремейк с Рэйчел Зеглер

Он заявил, что создатели классического мультфильма «перевернулись бы в гробах», если бы увидели новый фильм.

Сын режиссера классического мультфильма «Белоснежка и семь гномов» (1937) Дэвид Хэнд раскритиковал игровой ремейк картины, который в настоящее время разрабатывает компания Disney. В интервью для The Telegraph UK он сказал, что его покойный отец не одобрил бы такой проект:

«В основе этого ремейка лежит совершенно другая концепция. Я категорически с ней не согласен, и я знаю, что мой отец и Уолт тоже были бы с ней не согласны. Намерения создателей фильма очень радикальны. Они хотят поменять историю, они хотят поменять то, как мыслят персонажи. Они придумывают совершенно новые вещи, а мне просто ничто из этого не по душе. Честно говоря, мне кажется немного оскорбительным то, что они творят с классическими картинами. В их работе нет ни капли уважения к труду Диснея и моего отца. Я думаю, что они оба перевернулись бы в гробах от такого».

Ранее ремейк подвергся общественной критике из-за того, что на роль Белоснежки была выбрана актриса латиноамериканского происхождения Рэйчел Зеглер. Одним из самых резких противников ремейка оказался Питер Динклэйдж, недовольный неуважительной репрезентацией карликов в кино:

«Они тешатся своей прогрессивностью, но продолжают снимать фильм о семи гномах, живущих в пещере. Какого черта они творят?»

В ответ на это представители Disney заявили, что образ семи гномов из будущего фильма не будет основан на стереотипах.

Сама Зеглер предпочла не обращать внимания на критику. Кроме того, в интервью Extra она призналась, что не любит оригинальную «Белоснежку и семь гномов»:

«В мультфильме уделяется столько внимания любви Белоснежки и парня, который буквально преследует ее... Сейчас это кажется странным, поэтому мы пошли по другому пути».

Актриса добавила, что новый фильм посвящен не любви, а «внутреннему путешествию героини, в процессе которого она обретает себя настоящую».

Фото: 20th Century Studios; Everett Collection
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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