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Киноафиша Новости «Индиана Джонс и колесо судьбы» получил дату цифрового релиза

«Индиана Джонс и колесо судьбы» получил дату цифрового релиза

15 августа 2023 13:29
«Индиана Джонс и колесо судьбы» получил дату цифрового релиза

За время в прокате фильм сумел заработать $375 млн.

Масштабный приключенческий блокбастер «Индиана Джонс и колесо судьбы» обрел официальную дату цифрового релиза. Студии Disney и Lucasfilm выпустят картину в платных онлайн-кинотеатрах спустя два месяца после кинотеатральной премьеры — 29 августа.

В качестве бонуса будет выпущен документальный фильм о создании прощальной ленты франшизы. В нем ожидается много архивных материалов, в числе которых ролики о возведении декораций и разработке пролога, видео о локациях, а также ролики о спецэффектах, трюках и многое другое. Все это будет сопровождаться комментариями многочисленной творческой команды.

Пока что «Колесо судьбы» продолжает идти на больших экранах, но за время в кинопрокате лента заработала к настоящему моменту $375 млн при бюджете почти в $300 млн. В глобальном зачете это превышает показатели первой и второй части, которые вышли в 1981 и 1984 годах, однако в США фильм режиссера Джеймса Мэнголда успел собрать $172,6 млн — это самый низкий показатель в истории серии.

В заключительной главе киносаги неувядающий археолог (Харрисон Форд) объединяется со своей крестной дочкой Хеленой (Фиби Уоллер-Бридж), чтобы помешать планам нацистского гения Юргена Воллера (Мадс Миккельсен). Последний хочет заполучить половину древнего артефакта, чтобы отправиться в прошлое и переломить исход Второй мировой войны в свою пользу.

Фото: Lucasfilm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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