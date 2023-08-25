Телесеть UBA подвергается кибератаке в трейлере третьего сезона «Утреннего шоу»

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился трейлером третьего сезона сериала «Утреннее шоу».

По сюжету, будущее телеканала UBA ставится под угрозу, когда крупная технологическая компания заявляет о своей заинтересованности в его покупке. Алекс (Дженнифер Энистон), Брэдли (Риз Уизерспун) и их коллеги оказываются вынуждены пройти суровую проверку на преданность старым товарищам и собственным идеалам. В борьбе за власть и влияние герои начинают формировать новые союзы и противостоять тому, во что когда-то верили. Вскоре их соперничество выходит далеко за пределы студии.

В новом ролике UBA подвергается кибератаке прямо во время эфира. Хакеры крадут данные канала, которые содержат в себе личные секреты некоторых его сотрудников. Публикация этих сведений грозит обернуться для UBA настоящей катастрофой, и все герои, затаив дыхание, ожидают следующего шага преступников. Алекс заявляет, что вовсе не боится раскрытия ее секретов, потому что их утаивание не помогло ей защитить себя. В ответ на это Брэдли говорит, что она защитила Алекс.

К своим ролям в продолжении сериала также вернулись Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл и другие актеры.

Шоураннером новых серий выступила Шарлотта Стаудт («Родина»), а режиссером — Мими Ледер («Бесстыжие»).

Премьера третьего сезона «Утреннего шоу» состоится на Apple TV+ 13 сентября.