Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой Хатико" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Телесеть UBA подвергается кибератаке в трейлере третьего сезона «Утреннего шоу»

Телесеть UBA подвергается кибератаке в трейлере третьего сезона «Утреннего шоу»

25 августа 2023 13:27
Телесеть UBA подвергается кибератаке в трейлере третьего сезона «Утреннего шоу»

Продолжение шоу с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун выйдет в середине сентября.

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился трейлером третьего сезона сериала «Утреннее шоу».

По сюжету, будущее телеканала UBA ставится под угрозу, когда крупная технологическая компания заявляет о своей заинтересованности в его покупке. Алекс (Дженнифер Энистон), Брэдли (Риз Уизерспун) и их коллеги оказываются вынуждены пройти суровую проверку на преданность старым товарищам и собственным идеалам. В борьбе за власть и влияние герои начинают формировать новые союзы и противостоять тому, во что когда-то верили. Вскоре их соперничество выходит далеко за пределы студии.

В новом ролике UBA подвергается кибератаке прямо во время эфира. Хакеры крадут данные канала, которые содержат в себе личные секреты некоторых его сотрудников. Публикация этих сведений грозит обернуться для UBA настоящей катастрофой, и все герои, затаив дыхание, ожидают следующего шага преступников. Алекс заявляет, что вовсе не боится раскрытия ее секретов, потому что их утаивание не помогло ей защитить себя. В ответ на это Брэдли говорит, что она защитила Алекс.

К своим ролям в продолжении сериала также вернулись Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл и другие актеры.

Шоураннером новых серий выступила Шарлотта Стаудт («Родина»), а режиссером — Мими Ледер («Бесстыжие»).

Премьера третьего сезона «Утреннего шоу» состоится на Apple TV+ 13 сентября.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Джозеф Гордон-Левитт дает уроки игры на гитаре в трейлере драмы «Флора и сын» Джозеф Гордон-Левитт дает уроки игры на гитаре в трейлере драмы «Флора и сын» Читать далее 24 августа 2023
Что смотреть на выходных: «Асока», сай-фай «Вторжение» и драма про мужскую дружбу Что смотреть на выходных: «Асока», сай-фай «Вторжение» и драма про мужскую дружбу Читать далее 25 августа 2023
Сирша Ронан с болью расстается с Полом Мескалом в трейлере фантастической драмы «Враг» Сирша Ронан с болью расстается с Полом Мескалом в трейлере фантастической драмы «Враг» Читать далее 25 августа 2023
Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» получил первый трейлер и дату выхода в прокат Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» получил первый трейлер и дату выхода в прокат Читать далее 25 августа 2023
Начались съемки биографического фильма об Александре Пушкине во главе с Юрой Борисовым Начались съемки биографического фильма об Александре Пушкине во главе с Юрой Борисовым Читать далее 25 августа 2023
Астронавт попадает под метеоритный дождь в трейлере корейского триллера «Луна» Астронавт попадает под метеоритный дождь в трейлере корейского триллера «Луна» Читать далее 24 августа 2023
Очень брутальное кино: 5 отличных боевиков 2023 года, которые уже есть онлайн  Очень брутальное кино: 5 отличных боевиков 2023 года, которые уже есть онлайн Читать далее 25 августа 2023
Юрий Стоянов берет под опеку стендап-комика Глеба Калюжного в трейлере сериала «Трепачи» Юрий Стоянов берет под опеку стендап-комика Глеба Калюжного в трейлере сериала «Трепачи» Читать далее 25 августа 2023
Дэйзи Ридли страшится встречи с отцом-убийцей в трейлере триллера «Дочь болотного царя» Дэйзи Ридли страшится встречи с отцом-убийцей в трейлере триллера «Дочь болотного царя» Читать далее 24 августа 2023
Экшен и кровь сочетаются с эротикой в новом «красном» трейлере «Неудержимых 4» Экшен и кровь сочетаются с эротикой в новом «красном» трейлере «Неудержимых 4» Читать далее 24 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше