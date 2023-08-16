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Киноафиша Новости Производство «Трона 3» откладывается из-за забастовок

Производство «Трона 3» откладывается из-за забастовок

16 августа 2023 12:58
Производство «Трона 3» откладывается из-за забастовок

Режиссер фильма призвал обе стороны конфликта сесть за стол переговоров.

Режиссер фильма «Трон 3» Хоаким Роннинг сообщил о том, что производство картины было приостановлено из-за забастовки голливудских гильдий сценаристов и актеров. Постановщик опубликовал пост в своих социальных сетях, в котором написал, что более 150 членов команды фильма потеряли работу из-за акции протеста:

«Сегодня должны были начаться съемки «Трон 3» (фильма об искусственном интеллекте и о том, что значит быть человеком). Вместо этого проект был заморожен, а более 150 человек — уволены. Это бессрочные меры, что значительно усложняет работу для всех. Студии и протестующие должны сесть за стол переговоров и не вставать из-за него, пока решение не будет найдено. Это Голливуд. Здесь сделки заключаются каждую минуту. Почему мы стали такими неторопливыми, когда каждый день на вес золота? Подобный подход крайне разочаровывает. Пришло время взяться за дипломатию, которая позволит нам вернуться к работе на справедливых для всех сторон условиях».

Роннинг добавил, что поддерживает многие требования бастующих кинематографистов, в том числе призывы улучшить условия труда и ввести систему регулирования применения искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

«Трон 3» является продолжением фильмов «Трон» (1982) и «Трон: Наследие» (2010). Картина расскажет о герое по имени Арес (Джаред Лето), который перемещается из виртуального мира в реальный. В ленте также снимутся Камерон Монахэн, Эван Питер, Грета Ли и другие.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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