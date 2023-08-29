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Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать

29 августа 2023 11:53
Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать

Проститься с жарким сезоном отпусков и вернуться к работе в сентябре нам помогут хулиганский спин-офф «Пацанов», долгожданный сериал по вселенной «Джона Уика» и продолжения любимых проектов: от нового «Утреннего шоу» до финала «Сексуального просвещения».

Подменыш (с 8 сентября на Apple TV+)

Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Подменыш

Звезда фильма «Прочь» и недооцененного клипа Jay-Z с пародией на «Друзей» Лакит Стэнфилд возвращается в мир мистического хоррора. Официальный синопсис гласит, что его герой Аполло отправляется на поиски своей жены после того, как она совершила нечто ужасное после рождения их первого ребенка.

В основе сценария — одноименный роман мастера ужасов Виктора Лаваля. За точную (и не менее страшную) адаптацию книги отвечает британская сценаристка Келли Марсел, которой многие жанры покорны: от трогательной драмы «Спасти мистера Бэнкса» до дерзкой «Круэллы» и двух супергеройских «Веномов».

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (с 10 сентября на AMC)

Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Ходячие мертвецы

«Ходячие мертвецы» неустанно продолжают восставать из мертвых. В очередном спин-оффе оригинального шоу события перенесутся во Францию, которую накроет волной зомби-апокалипсиса. Предотвратить его попытаются хорошо знакомые нам охотники за головами: Дэрил (Норман Ридус), Изабель (Клеменс Поэзи) и Куинн (Адам Нагайтис).

Проект будет состоять из шести эпизодов и обещает стать важным дополнением к уже существующей вселенной «Ходячих мертвецов».

Утреннее шоу (3-й сезон, с 13 сентября на Apple TV+)

Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Утреннее шоу

Окончательно забыть про летний отдых и вернуться в рабочий строй нам помогут работяги Алекс Леви (Дженнифер Энистон) и Брэдли Джексон (Риз Уизерспун). В продолжении шоу их ряды пополнят новые актеры: «безумец» Джон Хэмм и Николь Бехари из «Стыда» и «Сонной лощины».

Точные подробности 3-го сезона пока неизвестны, но продюсеры шоу пролили свет на образ героя Хэмма. Актер сыграет своенравного бизнес-вундеркинда, который позарится купить телесеть UBA. Сценаристы предупреждают, что любые параллели с Илоном Маском и Twitter — случайны.

Другая черная девушка (с 13 сентября на Hulu)

Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Другая черная девушка

Экранизация одноименного книжного бестселлера писательницы Закии Далилы Харрис, для которой этот роман стал дебютным.

Главная героиня Нелла Роджерс — помощница редактора и единственная темнокожая сотрудница издательства Wagner Books в Нью-Йорке. К ней в напарницы нанимают Хейзел — еще одну темнокожую девушку. Но пока Нелла уверена, что Хейзел ей соратница, последняя настроена занять ее место в компании. Девушки начинают соревноваться за одобрение начальства и свое место под корпоративным светом кабинетных ламп.

Супермодели (с 20 сентября на Apple TV+)

Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Супермодели

Кажется, что сам феномен супермоделей давно остался в прошлом, а вот интерес к нему не угасает. Документалистка Барбара Коппл, до этого работавшая с более грубым материалом («Тюрьма «OZ», «Убойный отдел»), на этот раз переходит к высоким по модным стандартам материям.

Как Джордж Майкл в своем клипе на песню Freedom, Коппл собирает в кадре почти всех главных супермоделей 90-х. Вместе они оглянутся на 30 лет назад (ведь большое лучше видится на расстоянии) и попробуют осмыслить мир моды и свое место в нем. Зажившая тихой семейной жизнью Клаудиа Шиффер от участия в проекте отказалась, а вот Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон с радостью забежали на этот звездный девичник.

Четвертый (и финальный) сезон «Сексуального просвещения» (с 21 сентября на Netflix)

Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Сексуальное просвещение

Пришло время прощаться с любимыми учениками старшей школы несуществующего города Мурдэйл. Отис, Эрик, Мэйв и все остальные наконец-то готовы покинуть родную альма-матер и шагнуть во взрослую жизнь.

Создательница сериала Лорис Насс, афишируя релиз финального сезона, написала трогательный пост про то, что ей хотелось создать мир, в котором нашим внутренним подросткам было бы чуть менее одиноко. Учитывая феноменальный успех проекта во всем мире, кажется, ей это удалось. А значит, можно проститься с легким сердцем.

Континенталь (с 22 сентября на Peacock)

Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Континенталь

Больше Джона Уика богу Джона Уика! Проект про наемника-изгоя продолжает жить собственной жизнью. На очереди мини-сериал «Континенталь», который поведает историю легендарного дома киллеров — отеля «Континенталь». Мы узнаем о том, каким он был в середине 70-х, какие тайны хранили его стены и кто эти комнаты населял. Главным героем сериала станет молодой Уинстон Скотт.

Шоу является приквелом к событиям франшизы про Джона Уика и будет состоять из трех эпизодов. Главные роли в сериале исполнят Колин Вуделл из «Зова предков» и Мэл Гибсон.

Поколение «Ви» (с 29 сентября на Prime Video)

Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Поколение Ви

После вышедших трех сезонов вселенная «Пацанов» продолжает расширяться, знакомя нас с новыми персонажами мира порочных супергероев. События «Поколения «Ви» будут вращаться вокруг группы подростков, проходящих специальное обучение в университете при корпорации Vought.

Юные герои должны не только раскрыть в себе сверхсилу, но и обуздать ее. Как и «Пацаны», его спин-офф обещает крепкий сплав черного юмора, экшена и едкой сатиры на супергероику. В числе главных лиц проекта — Патрик Шварценеггер и Джаз Синклер.

 Елена Зархина
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