Hulu неожиданно объявил о закрытии хитового сериала «Великая» после третьего сезона

Стриминговый сервис Hulu отказался продлевать на четвертый сезон многосерийную историческую комедию «Великая». Официальных комментарием по поводу отмены пока не поступало, но на фоне популярности и признания шоу данное решение стало для многих зрителей большим сюрпризом. Заключительные десять эпизодов вышли 12 мая.

В сатирической комедийной драме рассказывается о правлении молодой Екатерины Великой в альтернативной Российской империи XVIII века, а также о ее бурных отношениях с императором Петром. Ведущие роли в шоу сыграли Эль Фаннинг и Николас Холт. Проект получил множество номинаций на премию «Эмми» и ряд других телевизионных наград. Критический рейтинг одобрения «Великой» на агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes составляет впечатляющие 96%.

В финальном сезоне Екатерина налаживает отношения с другими странами и старается укрепить брак с супругом, однако в результате несчастного случая Петр погибает. Императрица тяжело принимает смерть мужа, но трагический инцидент становится для нее мощным толчком ко внутреннему обновлению и росту в качестве правительницы российского государства. Автором шоу является сценарист «Фаворитки» Тони МакНамара.