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Киноафиша Новости Hulu неожиданно объявил о закрытии хитового сериала «Великая» после третьего сезона

Hulu неожиданно объявил о закрытии хитового сериала «Великая» после третьего сезона

31 августа 2023 16:00
Hulu неожиданно объявил о закрытии хитового сериала «Великая» после третьего сезона

Шоу о русской императрице Екатерине и ее супруге.

Стриминговый сервис Hulu отказался продлевать на четвертый сезон многосерийную историческую комедию «Великая». Официальных комментарием по поводу отмены пока не поступало, но на фоне популярности и признания шоу данное решение стало для многих зрителей большим сюрпризом. Заключительные десять эпизодов вышли 12 мая.

В сатирической комедийной драме рассказывается о правлении молодой Екатерины Великой в альтернативной Российской империи XVIII века, а также о ее бурных отношениях с императором Петром. Ведущие роли в шоу сыграли Эль Фаннинг и Николас Холт. Проект получил множество номинаций на премию «Эмми» и ряд других телевизионных наград. Критический рейтинг одобрения «Великой» на агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes составляет впечатляющие 96%.

В финальном сезоне Екатерина налаживает отношения с другими странами и старается укрепить брак с супругом, однако в результате несчастного случая Петр погибает. Императрица тяжело принимает смерть мужа, но трагический инцидент становится для нее мощным толчком ко внутреннему обновлению и росту в качестве правительницы российского государства. Автором шоу является сценарист «Фаворитки» Тони МакНамара.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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