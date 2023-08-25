Анастасия Уколова сыграет выпускницу Института благородных девиц в сериале «Куколка»

Накануне в Санкт-Петербурге начались съемки многосерийного исторического триллера «Куколка». Главную роль исполнит Анастасия Уколова.

Действие развернется в 1911 году. В центре повествования — выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская (Уколова), вернувшаяся в свой небольшой провинциальный городок. Благополучие ее семьи держится на родстве с дядюшкой, владеющим оружейным заводом. Родители девушки, князь Иван Сергеевич Мещерский (Владимир Симонов) и Мария Ильинична (Елена Валюшкина), больше всего хотят выдать дочь замуж, но сама она мечтает стать архитектором.

В угоду семье Саша заводит новые знакомства, после чего с головой погружается в круговорот интриг. Ей приходится переступить через личные интересы, потому что ставки оказываются слишком высокими. Перед девушкой открывается опасная дверь с хладнокровными убийствами, заговорами и дерзкими провокаторами — это захватывает испытывающую смертельную тоску героиню, чьи жизненные перспективы очень скудные. Сама того не замечая, Саша становится идеальной жертвой террористического гипноза.

В остальной актерский состав вошли Роман Мадянов, Глеб Бочков, Алексей Демидов, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Геннадий Смирнов, Никита Тарасов, Олег Алмазов и Владимир Юматов. Режиссером выступает Егор Анашкин («Шаляпин», «Кровавая барыня»). Сценарий по идее Марика Девича («Чужие родные») написали Елена Исаева («Доктор») и Станислав Эркилевский («БиМ»).

Производством занимаются студия «Мангос Фильм», телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Премьера «Куколки» состоится в 2024 году.