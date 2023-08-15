5 новых ромкомов, которые продлят летнее настроение

Атеш (Керем Бюрсин) привык наслаждаться жизнью в Европе: его будни наполнены вечеринками, красотками и бездумными тратами. Все меняется, когда он вынужден вернуться домой в Стамбул из-за смерти родителя. В качестве наследства ему достались не только крупная компания, но и опека над маленькими детьми от второго брака отца. Пока Атеш пытается разобраться в навалившихся проблемах, молодая мошенница Лейла (Хафсанур Санджактутан) привносит еще больше хаоса, устроившись к нему няней. Что может объединить богатого наследника и бедную аферистку, если не вспыхнувшие чувства?

Турецкие сериалы умудрились покорить самую разную аудиторию во всем мире. Уже никого не удивить трансляцией того или иного шоу в Европе, России и США. Но если большинство популярных проектов были душераздирающими драмами, то «Если сильно полюбишь» — это летняя романтическая комедия, которую так же приятно смотреть, как и пить охлаждающий коктейль в жару. Керем, держащий в заложниках сердца миллиона фанаток, на этот раз предстает в совершенно новом амплуа, доказывая, что он не просто красавчик, но и настоящий актер. Если его Серкан в «Постучись в мою дверь» был строгим трудоголиком, то Атеш — тот еще прожигатель жизни и ловелас. А роль человека, который «видит цель, не видит препятствий» на этот раз досталась женской героине. Все серии нового турецкого хита можно посмотреть только на Иви.

Если сильно полюбишь

Дарси (Дженнифер Лопес) никогда не мечтала о пышной свадьбе, но ради Тома (Джош Дюамель) согласилась на аренду уединенного острова для церемонии. По мере приближения дня X Дарси все больше устает от количества гостей, неуемных родственников и глупых традиций. Когда ситуация накаляется, жених и невеста уединяются ради спора на тему необходимости бракосочетания, а тем временем всех остальных людей на острове берут в заложники пираты. Теперь Дарси и Тому придется разобраться не только в своих чувствах, но и с морскими разбойниками.

Голливудский романтический боевик — редкий гость в российских кинотеатрах, но, к счастью, на этот раз дошел и до нас. Экзотическая свадебная комедия, в которой Джей Ло уже в седьмой раз изображает невесту на экране (плюс четыре раза в реальной жизни), — легкое кино, принесенное бризом океана. В центре сюжета простая и забавная история, но в то же время весьма поучительная для пар, которые испытывают трудности в отношениях. Даже с дробовиком наперевес и неудобным подолом платья можно проговорить проблемы, отпустить призраки бывших и найти комфортный путь с партнером.

Моя пиратская свадьба

2032 год, Нью-Мексико. Компания «Тесла» создает роботов, которые берут на себя всю грязную работу мигрантов, но использовать их в личных целях запрещено. Что не останавливает Чарльза (Джейк Уайтхолл), который приказывает андроиду в виде точной копии себя ухаживать за девушками. Когда очередная «мишень» оказывается покорена, Чарльз лично забирает награду в виде совместной ночи. Утомительную работу в виде флирта и свиданий он вешает на андроида, даже когда встречает действительно зацепившую его девушку Элейн (Шейлин Вудли). Вот только и она давно нарушает закон и использует своего робота-клона, чтобы получать деньги от состоятельных мужчин. Сами того не зная, Элейн и Чарльз все время отправляют на свидания своих роботов, до тех пор пока бездушные машины не влюбляются друг в друга.

«(Не)идеальные роботы» — это сай-фай-ромком на злобу дня, основанный на рассказе известного фантаста Роберта Шекли «Мой двойник — робот». В отличие от нашумевшего «После Янга» студии А24, также сконцентрированном на роли андроидов в жизни людей, в ромкоме с Вудли из серьезного лишь шутливые высказывания на тему американской политики. В остальном же это комедия о возможном будущем, в котором андроиды вероятнее начнут по-настоящему влюбляться и рисковать ради отношений, чем реальные люди с этими вечными заботами об ипотеке, работе и поисками себя.

(Не)идеальные роботы

Отличница Эбби (Вирджиния Гарднер) переезжает в небольшой городок, куда она поступила на обучение в местный колледж. С первого дня девушка намерена исключительно учиться, но подруга уговаривает ее хоть немного расслабиться и пойти посмотреть на местные бои без правил, где ее покоряет жестокий боец Трэвис (Дилан Спроус). Вскоре и он обращает на девушку внимание, предлагая ей необычное пари: если он победит на ринге, то Эбби целый месяц будет жить с ними. Так, двое словно из разных миров, оказываются наедине и постепенно влюбляются друг в друга.

Сказка о том, как хорошая девушка встречает плохого парня и исправляет его своей любовью, стара как мир. Создатели таких хитов, как «После» и «50 оттенков серого», прекрасно знают, на каких струнах женской души сыграть, чтобы зрительницы по всему миру рванули в кинотеатры смотреть уже изъезженную, но все еще безумно романтическую и волшебную историю любви. На этот раз источником вдохновения послужил дебютный роман Джейми Макгвайр, который в 2010 году стал настоящим бестселлером. Прокат «Моего прекрасного несчастья» уже отгремел, и теперь его можно посмотреть дома с комфортом в онлайн-кинотеатре Иви.

Мое прекрасное несчастье

Без обид

Мэдди (Дженнифер Лоуренс) родилась и выросла в городке Монток, который со временем стал популярным курортом для богачей и слишком дорогим местом обитания для коренных жителей. Теперь Мэдди вынуждена работать барменом и водителем Uber, просто чтобы выплатить налог за дом, который достался ей по наследству от мамы. И только к этому дому девушка по-настоящему привязана, в то время как с парнями она совершенно не способна на настоящую близость. Когда налоговая, настойчивый риелтор и эвакуаторщик в очередной раз напомнили о бедственном положении, Мэдди соглашается на необычное предложение: обеспокоенная парочка богачей просит раскрепостить их сына Перси (Эндрю Барт Фельдман), который вскоре должен отправиться в колледж.

«Без обид» — это настоящий подарок для киноманов, которые выросли на американских комедиях. В наше время они считаются слишком пошлыми, обязательно кого-нибудь обижающими и устаревшими по многим аспектам. Однако режиссер Джин Ступницки мастерски балансирует между ностальгией по подобного рода жанру и новым временем. В комедии есть полностью обнаженная Лоуренс, но при этом нет интима. Есть действительно смешные шутки, но нет тупой пошлости. А целью главных героев оказывается вовсе не потеря невинности, а прощание с иллюзиями, которые мешают им двигаться вперед.

Без обид

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