Критики увидели в первых двух сериях «Асоки» большой потенциал

В сети появились первые отзывы о сериале «Асока». Критики посмотрели первые две серии нового шоу из вселенной «Звездных войн» и поделились впечатлениями в социальных сетях.

Автор Gizmodo Жермен Люссье (@GermainLussier) заявил, что сериал неидеален, но обладает всеми задатками для того, чтобы стать лучше:

«Я думаю, что у «Асоки» есть большой потенциал. В некоторых моментах сериал кажется невероятно эпичным, а в других — на удивление плоским. Шоу все еще может скатиться, но я не думаю, что это произойдет».

Редактор Collider Стив Вайнтрауб (@colliderfrosty) отметил, что «Асока» придется по душе даже тем, кто не знаком с сериалами «Звездные войны: Повстанцы» и «Звездные войны: Войны клонов», на которых основано новое шоу:

«Первые две серии «Асоки» действительно хороши. Даже если вы не смотри «Звездные войны: Повстанцы» и «Звездные войны: Войны клонов», понять происходящее будет достаточно просто. Меня впечатлил экшен и то, как развивается сюжет. Ни единого малозначительной или филлерной сцены. Не могу дождаться премьеры третьей серии».

Молли Эдвардс (@mollycaroline7) из Total Film похвалила первые эпизоды за представление интригующих злодеев и сложных отношений между главной героиней и ее ученицей Сабин Врен:

«Асока» эпична! В сериале присутствует атмосфера классических «Звездных войн», но при этом он ощущается очень свежо. В первых эпизодах показаны интригующие злодеи, сложные отношения между Асокой и Сабиной и несколько потрясающих поединков на световых мечах»

Джефф Конвей (@jeffconway) из Forbes высоко оценил актерскую игру Розарио Доусон и визуальную составляющую сериала:

«Я только что посмотрел первые две серии «Асоки»! Это настоящее визуальное пиршество. Розарио Доусон феноменальна исполняет главную роль. Экшен-сцены эпичны и заставляют сердце биться быстрее. Богатый сюжет затрагивает несколько важных тем, таких как предоставление второго шанса и борьба за равные возможности для женщин».

Премьера «Асоки» состоится на Disney + послезавтра, 23 августа.