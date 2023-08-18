Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заложники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову»

Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову»

18 августа 2023 13:55
Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову»

Также объявлена дата премьеры новых серий.

Стриминговый сервис KION выпустил трейлер второго сезона сериала «Жизнь по вызову».

По сюжету, Александр «Мэджик» Шмидт (Павел Прилучный) возвращается из-за границы, чтобы воздать по заслугам своим занятым врагам — олигарху Ружинскому (Александр Яцко), уничтожившему его жизнь, и Денису Викторовичу (Владимир Сычев), учинившему кровавую расправу над его девочками. Заручившись поддержкой Антона (Никита Кологривый) и его сестры Насти (Лиза Моряк), герой начинает возрождать свою секс-империю в тайне от опасных недоброжелателей. Ему приходится научиться играть по новым правилам: теперь девушки предпочитают не полагаться на агентов, а работать на себя, используя достижения интернет-технологий. Но деловое чутье и воля к победе позволяют Мэджику быстро приспособиться к изменившемуся рынку.

Шмидт жаждет мести, но все же главной его целью является спасение своей дочери Алины (Василина Юсковец), ставшей эскортницей назло отцу. Кроме того, герою приходится разбираться с неожиданно возникшими на пути препятствиями, корни которых уходят в его прошлое.

Режиссером продолжения вновь выступает Сарик Андреасян, возглавлявший съемки первого сезона. Сценарий написали Алексей Гравицкий («Янычар») и Анна Кулаева («Сны»).

Премьера второго сезона «Жизни по вызову» состоится 1 сентября.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса» Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса» Читать далее 17 августа 2023
Джеймс Кэвизел борется с торговлей детьми в дублированном трейлере фильма «Звук свободы» Джеймс Кэвизел борется с торговлей детьми в дублированном трейлере фильма «Звук свободы» Читать далее 18 августа 2023
Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог» Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог» Читать далее 17 августа 2023
Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову» Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову» Читать далее 18 августа 2023
Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar Читать далее 18 августа 2023
Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры Читать далее 18 августа 2023
Можно исправить: 10 персонажей поттерианы, о которых забыли в фильмах Можно исправить: 10 персонажей поттерианы, о которых забыли в фильмах Читать далее 19 августа 2023
Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»? Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»? Читать далее 17 августа 2023
Питер Динклэйдж изменяет Энн Хэтэуэй с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка» Питер Динклэйдж изменяет Энн Хэтэуэй с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка» Читать далее 18 августа 2023
START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер» START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер» Читать далее 17 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше