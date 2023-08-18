Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову»
Также объявлена дата премьеры новых серий.
Стриминговый сервис KION выпустил трейлер второго сезона сериала «Жизнь по вызову».
По сюжету, Александр «Мэджик» Шмидт (Павел Прилучный) возвращается из-за границы, чтобы воздать по заслугам своим занятым врагам — олигарху Ружинскому (Александр Яцко), уничтожившему его жизнь, и Денису Викторовичу (Владимир Сычев), учинившему кровавую расправу над его девочками. Заручившись поддержкой Антона (Никита Кологривый) и его сестры Насти (Лиза Моряк), герой начинает возрождать свою секс-империю в тайне от опасных недоброжелателей. Ему приходится научиться играть по новым правилам: теперь девушки предпочитают не полагаться на агентов, а работать на себя, используя достижения интернет-технологий. Но деловое чутье и воля к победе позволяют Мэджику быстро приспособиться к изменившемуся рынку.
Шмидт жаждет мести, но все же главной его целью является спасение своей дочери Алины (Василина Юсковец), ставшей эскортницей назло отцу. Кроме того, герою приходится разбираться с неожиданно возникшими на пути препятствиями, корни которых уходят в его прошлое.
Режиссером продолжения вновь выступает Сарик Андреасян, возглавлявший съемки первого сезона. Сценарий написали Алексей Гравицкий («Янычар») и Анна Кулаева («Сны»).
Премьера второго сезона «Жизни по вызову» состоится 1 сентября.