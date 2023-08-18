Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову»

Стриминговый сервис KION выпустил трейлер второго сезона сериала «Жизнь по вызову».

По сюжету, Александр «Мэджик» Шмидт (Павел Прилучный) возвращается из-за границы, чтобы воздать по заслугам своим занятым врагам — олигарху Ружинскому (Александр Яцко), уничтожившему его жизнь, и Денису Викторовичу (Владимир Сычев), учинившему кровавую расправу над его девочками. Заручившись поддержкой Антона (Никита Кологривый) и его сестры Насти (Лиза Моряк), герой начинает возрождать свою секс-империю в тайне от опасных недоброжелателей. Ему приходится научиться играть по новым правилам: теперь девушки предпочитают не полагаться на агентов, а работать на себя, используя достижения интернет-технологий. Но деловое чутье и воля к победе позволяют Мэджику быстро приспособиться к изменившемуся рынку.

Шмидт жаждет мести, но все же главной его целью является спасение своей дочери Алины (Василина Юсковец), ставшей эскортницей назло отцу. Кроме того, герою приходится разбираться с неожиданно возникшими на пути препятствиями, корни которых уходят в его прошлое.

Режиссером продолжения вновь выступает Сарик Андреасян, возглавлявший съемки первого сезона. Сценарий написали Алексей Гравицкий («Янычар») и Анна Кулаева («Сны»).

Премьера второго сезона «Жизни по вызову» состоится 1 сентября.