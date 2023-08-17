START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер»

Онлайн-кинотеатр START огласил официальную дату премьера третьего и финального сезона сериала «Контейнер». Заключительные эпизоды многосерийной драмы о суррогатном материнстве начнут еженедельно выходить на стриминге с 14 сентября. Последняя серия выйдет 2 ноября. Вместе с тем START выпустил тизер третьего сезона.

В финальном сезоне вернувший себе власть и статус Вадим (Филипп Янковский) лишает суррогатную мать Сашу (Оксана Акиньшина) возможности видеться с ребенком. Девушку тянет к малышу, потому что она считает его своим. Из-за этого Саша решается на унизительный для себя шаг — чтобы быть рядом с малышом, девушка вновь переезжает в дом к заказчику, но вскоре выясняется, что она не собирается жить под контролем бизнесмена, потому что у нее теперь есть план.

По словам ведущий звезды, заключительный сезон будет гораздо более динамичным и эмоциональным:

«Изменится ритм повествования, он станет более динамичным. Зрители увидят много эмоциональных сцен и драматических надломов персонажей. Моя героиня Саша, отчаявшись, начнет борьбу за ребенка и будет совершать противоречивые поступки. Жажда мести и ненависти в ней настолько велика, что она готова пойти на все ради достижения цели».

В актерский состав продолжения также вошли Маруся Фомина, Любовь Толкалина, Игорь Бочкин, Анна Легчилова, Ангелина Пахомова, Анастасия Имамова и другие. Режиссером вновь выступил шоураннер проекта Алексей Ляпичев.