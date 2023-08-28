Видео: персонажей мультфильма «Дозор джунглей» озвучили Ида Галич, Антон Шастун и другие

Прокатная компания Capella Film презентовала серию промороликов французского мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка», посвященных актерскому составу российского дубляжа. В представленных видео отечественные артисты кратко рассказывают зрителям о своих персонажах.

Возглавляет творческую группу комик, телеведущий и ютубер Антон Шастун. Он подарил голос отважному тигровому пингвину по имени Морис. Образ смелой девочки-броненосца Камилии «оживила» популярная блогер и актриса Ида Галич. Роль добродушной гориллы Мигеля взял на себя певец Роман Каграманов. Также в ансамбль вошли видеоблогер Аня Покров и тиктокер Артур Бабич — им достались кокетливая летучая мышь Батришия и, соответственно, влюбленный в нее долгопят Жильбер. Эти два персонажа отвечают за воздушную разведку и гармонию в команде.

В центре сюжета — дружина разнообразных животных под предводительством храброго пингвина Мориса. Они вынуждены отправиться в опасное кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы предотвратить угрозу, вызванную загадочным злодеем, покрывшим джунгли розовой взрывоопасной пеленой. Задача зверей — остановить уничтожение родного дома до начала сезона дождей. Режиссерами мультика выступили Лоран Брю, Янник Мулен и Бенуа Сомвиль.

«Дозор джунглей: Кругосветка» выйдет в российский прокат 14 сентября.