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Киноафиша Новости Видео: персонажей мультфильма «Дозор джунглей» озвучили Ида Галич, Антон Шастун и другие

Видео: персонажей мультфильма «Дозор джунглей» озвучили Ида Галич, Антон Шастун и другие

28 августа 2023 15:11
Видео: персонажей мультфильма «Дозор джунглей» озвучили Ида Галич, Антон Шастун и другие

Появились ролики, посвященные актерскому составу дубляжа.

Прокатная компания Capella Film презентовала серию промороликов французского мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка», посвященных актерскому составу российского дубляжа. В представленных видео отечественные артисты кратко рассказывают зрителям о своих персонажах.

Возглавляет творческую группу комик, телеведущий и ютубер Антон Шастун. Он подарил голос отважному тигровому пингвину по имени Морис. Образ смелой девочки-броненосца Камилии «оживила» популярная блогер и актриса Ида Галич. Роль добродушной гориллы Мигеля взял на себя певец Роман Каграманов. Также в ансамбль вошли видеоблогер Аня Покров и тиктокер Артур Бабич — им достались кокетливая летучая мышь Батришия и, соответственно, влюбленный в нее долгопят Жильбер. Эти два персонажа отвечают за воздушную разведку и гармонию в команде.

В центре сюжета — дружина разнообразных животных под предводительством храброго пингвина Мориса. Они вынуждены отправиться в опасное кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы предотвратить угрозу, вызванную загадочным злодеем, покрывшим джунгли розовой взрывоопасной пеленой. Задача зверей — остановить уничтожение родного дома до начала сезона дождей. Режиссерами мультика выступили Лоран Брю, Янник Мулен и Бенуа Сомвиль.

«Дозор джунглей: Кругосветка» выйдет в российский прокат 14 сентября.

Фото: Capella Film
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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