Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в переговоры" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Прославление латиноамериканской культуры: появились первые отзывы о фильме DC «Синий Жук»

Прославление латиноамериканской культуры: появились первые отзывы о фильме DC «Синий Жук»

14 августа 2023 14:45
Прославление латиноамериканской культуры: появились первые отзывы о фильме DC «Синий Жук»

Критики хвалят новый блокбастер из киновселенной DC.

До премьеры «Синего Жука» осталось всего несколько дней, поэтому в соцсетях уже появились короткие отзывы от избранных журналистов и блогеров. В подавляющем большинстве посмотревшие хвалят новую картину DC, отмечая хороший экшен, душевность и актерские работы. Самая же главная победа ленты — создателям удалось достойно представить латиноамериканскую культуру в популярном жанре. Ниже приведена подборка отзывов:

CineMovie TV:

«Синий Жук» стал неожиданным сюрпризом. После шаткого начала супергеройский фильм трансформировался в наполненную юмором историю с экшеном и душевностью. Шоло Маридуэнья и Бруна Маркезини очень хороши, Джордж Лопес — умора, а Адриана Барраса совершенно прекрасна в образе Нины. Словом, берите в кинотеатр всю семью и захватите салфетки».

Стивен Вайнтрауб, Collider:

«С радостью сообщаю, что «Синий Жук» оказался намного лучше, чем я ожидал. Он привнес свой собственный оттенок в жанр супергероики, сосредоточившись на истории сплоченной семьи и латиноамериканской культуре. Фильм интересный и невероятно забавный».

Гриффин Шиллер, The Fourth Wall:

«Синий Жук» — это крупная победа DC и яркое знакомство с первым героем новой киновселенной. Харизматичная актерская игра Шоло Маридуэньи уверенно дополняет это синти-волновое приключение о семье, наследии и смысле жизни. Еще тут очень необычная история происхождения».

Фико Канджано, CineXpress:

«С радостью сообщаю, что «Синий Жук» Анхеля Мануэля Сото — это, безусловно, отличное времяпрепровождение в кино. Картина предлагает не только качественное знакомство с главным героем, Хайме Рейесом, но еще и является своеобразным любовным посланием латиноамериканской культуре, в основе которой лежит семья».

Независимый кинокритик Генезис О’Нил:

«Синий Жук» заметно выделяется на фоне предыдущих проектов DC. Давайте будем честными, в первую очередь это связано с латиноамериканским колоритом. В итоге вышло довольно занятное и эмоциональное кино с потрясающими экшен-сценами! Весь актерский состав великолепен, но Маридуэнья и Лопес блистают ярче всех. С нетерпением жду большего».

Премьера «Синего Жука» состоится 18 августа.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Не очень далекая вселенная: 9 проектов «Звездных войн», которые готовятся к выходу Не очень далекая вселенная: 9 проектов «Звездных войн», которые готовятся к выходу Читать далее 15 августа 2023
Блогеры сталкиваются со злом в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом» Блогеры сталкиваются со злом в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом» Читать далее 15 августа 2023
Павел Деревянко исполнит главную роль в комедийном сериале «Из поморов мы» Павел Деревянко исполнит главную роль в комедийном сериале «Из поморов мы» Читать далее 15 августа 2023
5 лучших фильмов кинофестиваля «Окно в Европу» 2023 года 5 лучших фильмов кинофестиваля «Окно в Европу» 2023 года Читать далее 15 августа 2023
Это по любви: Киноафиша приглашает на показ «После. Навсегда» в Екатеринбурге Это по любви: Киноафиша приглашает на показ «После. Навсегда» в Екатеринбурге Читать далее 14 августа 2023
5 новых ромкомов, которые продлят летнее настроение 5 новых ромкомов, которые продлят летнее настроение Читать далее 15 августа 2023
Тарковский, Кубрик, Коппола и другие: 7 лучших фильмов для бумеров Тарковский, Кубрик, Коппола и другие: 7 лучших фильмов для бумеров Читать далее 14 августа 2023
Автокатастрофа меняет жизнь Оксаны Акиньшиной в трейлере триллера «Синдром» Автокатастрофа меняет жизнь Оксаны Акиньшиной в трейлере триллера «Синдром» Читать далее 14 августа 2023
Тиль Швайгер вновь заводит свой двигатель в трейлере комедийного боевика «Гонщики на драйве» Тиль Швайгер вновь заводит свой двигатель в трейлере комедийного боевика «Гонщики на драйве» Читать далее 14 августа 2023
Олег Меньшиков и Федор Федотов имеют дело с проклятым золотом в трейлере сериала «Прелесть» Олег Меньшиков и Федор Федотов имеют дело с проклятым золотом в трейлере сериала «Прелесть» Читать далее 15 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше