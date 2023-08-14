Прославление латиноамериканской культуры: появились первые отзывы о фильме DC «Синий Жук»

До премьеры «Синего Жука» осталось всего несколько дней, поэтому в соцсетях уже появились короткие отзывы от избранных журналистов и блогеров. В подавляющем большинстве посмотревшие хвалят новую картину DC, отмечая хороший экшен, душевность и актерские работы. Самая же главная победа ленты — создателям удалось достойно представить латиноамериканскую культуру в популярном жанре. Ниже приведена подборка отзывов:

CineMovie TV:

«Синий Жук» стал неожиданным сюрпризом. После шаткого начала супергеройский фильм трансформировался в наполненную юмором историю с экшеном и душевностью. Шоло Маридуэнья и Бруна Маркезини очень хороши, Джордж Лопес — умора, а Адриана Барраса совершенно прекрасна в образе Нины. Словом, берите в кинотеатр всю семью и захватите салфетки».

Стивен Вайнтрауб, Collider:

«С радостью сообщаю, что «Синий Жук» оказался намного лучше, чем я ожидал. Он привнес свой собственный оттенок в жанр супергероики, сосредоточившись на истории сплоченной семьи и латиноамериканской культуре. Фильм интересный и невероятно забавный».

Гриффин Шиллер, The Fourth Wall:

«Синий Жук» — это крупная победа DC и яркое знакомство с первым героем новой киновселенной. Харизматичная актерская игра Шоло Маридуэньи уверенно дополняет это синти-волновое приключение о семье, наследии и смысле жизни. Еще тут очень необычная история происхождения».

Фико Канджано, CineXpress:

«С радостью сообщаю, что «Синий Жук» Анхеля Мануэля Сото — это, безусловно, отличное времяпрепровождение в кино. Картина предлагает не только качественное знакомство с главным героем, Хайме Рейесом, но еще и является своеобразным любовным посланием латиноамериканской культуре, в основе которой лежит семья».

Независимый кинокритик Генезис О’Нил:

«Синий Жук» заметно выделяется на фоне предыдущих проектов DC. Давайте будем честными, в первую очередь это связано с латиноамериканским колоритом. В итоге вышло довольно занятное и эмоциональное кино с потрясающими экшен-сценами! Весь актерский состав великолепен, но Маридуэнья и Лопес блистают ярче всех. С нетерпением жду большего».

Премьера «Синего Жука» состоится 18 августа.