Disney+ отказался от производства сериала «Наутилус»

Потоковый сервис Disney+ продолжает внутреннюю чистку. Как сообщает Deadline, стример отказался от крупнобюджетной приключенческой драмы «Наутилус», вдохновленной классическим произведением Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Масштабный британский сериал был снят еще в прошлом году и сейчас находится на этапе постпроизводства. Решение отказаться от сериала связано с объявленной ранее стратегией студии по сокращению расходов на контент. В рамках инициативы по уменьшению затрат корпорация стала гораздо более пристально следить за своими проектами, в частности, запущенными для своего стриминга.

По аналогичной причине на прошлой неделе Disney+ также отменил многосерийное фэнтези «Хроники Спайдервика», снятое по мотивам литературного цикла Тони ДиТерлицци и Холли Блэк. «Наутилус» с Шазадом Латифом в главной роли был отменен следом, но ожидается, что, как и «Хроники Спайдервика», его продадут какому-то другому онлайн-кинотеатру. Сейчас этот вопрос пытаются оперативно урегулировать.

В центре сюжета «Наутилуса» — индийский принц, ставший пленником Ост-Индской компании. Больше всего он жаждет отомстить злодеям, отнявшим у него счастливую жизнь. Для этого он отправляется в увлекательное путешествие на борту знаменитого «Наутилуса». Там его ожидает встреча с заклятыми врагами и знакомство с удивительным подводным миром.