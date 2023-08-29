Появился дублированный трейлер триллера «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли

Прокатная компания Global Film представила дублированный трейлер напряженного криминального триллера «Дочь болотного царя», главные роли в котором сыграли Дейзи Ридли (франшиза «Звездные войны»), Бен Мендельсон («Чужак») и Гаррет Хедлунд («Король Талсы»). Лента выйдет в российские кинотеатры 19 октября.

В центре истории — жительница Мичигана по имени Хелена Пеллетье (Ридли). Детство она провела в изоляции вместе со своим отцом — маниакальным отшельником Джейкобом Холбруком (Мендельсон) по прозвищу Болотный царь. Мужчина еще в юности похитил мать девочки, а Хелену удерживал до тех пор, пока его не поймали. После этого главная героиня нашла мужа (Хедлунд) и начала нормальную жизнь, однако о своем печальном прошлом она решила никому не рассказывать. Спустя годы Болтаному царю удается совершить побег, после чего Хелена вновь оказывается в опасности. Чтобы защитить себя и свою семью, она решает помочь полиции в поимке родителя. Для этого ей приходится вспомнить все навыки, которым обучил ее суровый отец.

В основу картины лег одноименный бестселлер Карен Дионне, отмеченный почетной литературной премией Барри Гарднера в категории «Лучший роман». Адаптировали первоисточник сценаристы Марк Л. Смит («Выживший») и Лорен Элль Смит. Режиссером выступил Нил Бергер («Области тьмы», «Иллюзионист», «Дивергент»). В фильме также сыграли Бруклин Принс, Гил Бирмингем, Карен Писториус, Крис Вайолетт, Имали Перера и Джошуа Пиис.