Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Появился дублированный трейлер триллера «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли

Появился дублированный трейлер триллера «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли

29 августа 2023 15:26
Появился дублированный трейлер триллера «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли

Фильм о женщине, которая пытается поймать своего отца-маньяка.

Прокатная компания Global Film представила дублированный трейлер напряженного криминального триллера «Дочь болотного царя», главные роли в котором сыграли Дейзи Ридли (франшиза «Звездные войны»), Бен Мендельсон («Чужак») и Гаррет Хедлунд («Король Талсы»). Лента выйдет в российские кинотеатры 19 октября.

В центре истории — жительница Мичигана по имени Хелена Пеллетье (Ридли). Детство она провела в изоляции вместе со своим отцом — маниакальным отшельником Джейкобом Холбруком (Мендельсон) по прозвищу Болотный царь. Мужчина еще в юности похитил мать девочки, а Хелену удерживал до тех пор, пока его не поймали. После этого главная героиня нашла мужа (Хедлунд) и начала нормальную жизнь, однако о своем печальном прошлом она решила никому не рассказывать. Спустя годы Болтаному царю удается совершить побег, после чего Хелена вновь оказывается в опасности. Чтобы защитить себя и свою семью, она решает помочь полиции в поимке родителя. Для этого ей приходится вспомнить все навыки, которым обучил ее суровый отец.

В основу картины лег одноименный бестселлер Карен Дионне, отмеченный почетной литературной премией Барри Гарднера в категории «Лучший роман». Адаптировали первоисточник сценаристы Марк Л. Смит («Выживший») и Лорен Элль Смит. Режиссером выступил Нил Бергер («Области тьмы», «Иллюзионист», «Дивергент»). В фильме также сыграли Бруклин Принс, Гил Бирмингем, Карен Писториус, Крис Вайолетт, Имали Перера и Джошуа Пиис.

Фото: Global Film
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать Читать далее 29 августа 2023
Сарик Андреасян приступил к съемкам экранизации «Евгения Онегина» Сарик Андреасян приступил к съемкам экранизации «Евгения Онегина» Читать далее 29 августа 2023
Француженка Екатерина Салес приезжает в Москву в трейлере сериала «Лето в городе» Француженка Екатерина Салес приезжает в Москву в трейлере сериала «Лето в городе» Читать далее 29 августа 2023
Восемь незнакомцев охотятся за золотыми «Жигулями» в трейлере сериала «Пять копеек» Восемь незнакомцев охотятся за золотыми «Жигулями» в трейлере сериала «Пять копеек» Читать далее 29 августа 2023
Киноканал «Комедия» составил список лучших российских комедийных фильмов Киноканал «Комедия» составил список лучших российских комедийных фильмов Читать далее 28 августа 2023
Дарья Савельева и Аглая Тарасова начинают новую главу жизни в трейлере фильма «Привет, мама» Дарья Савельева и Аглая Тарасова начинают новую главу жизни в трейлере фильма «Привет, мама» Читать далее 28 августа 2023
Знакомство с новыми юными героинями: вышел очередной трейлер новых «Папиных дочек» Знакомство с новыми юными героинями: вышел очередной трейлер новых «Папиных дочек» Читать далее 28 августа 2023
Появился дублированный трейлер триллера «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли Появился дублированный трейлер триллера «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли Читать далее 29 августа 2023
5 киномудростей от Теда Лассо 5 киномудростей от Теда Лассо Читать далее 27 августа 2023
Никита Ефремов преподает литературу в школе и в тюрьме в трейлере сериала «Крутая перемена» Никита Ефремов преподает литературу в школе и в тюрьме в трейлере сериала «Крутая перемена» Читать далее 29 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше