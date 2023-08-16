Композитор Брэдли Купер проживает жизнь с Кэри Маллиган в первом трейлере байопика «Маэстро»

Стриминговый сервис Netflix выпустил дебютный тизер-трейлер биографической драмы Брэдли Купера «Маэстро» о жизни всемирно известного композитора Леонарда Бернстайна и его жены Фелиции Монтеалегре. Купер самостоятельно сыграл легендарного дирижера, а образ его супруги воплотила Кэри Маллиган.

Фильм позиционируется эмоциональной, возвышенной и смелой историей любви, которая разворачивается на протяжении почти трех десятилетий. Бернстайн поженился на актрисе и активистке Монтеалегре в 1951 году и был с ней вплоть до ее смерти в 1978 году. Их брак прошел через множество сложностей, но это не помешало им любить друг друга и оставаться вместе.

Для Купера это второй режиссерский проект после нашумевшей драмы «Звезда родилась», заработавшей в прокате $436,1 млн и получившей восемь номинаций на «Оскар», из которых одна обернулась победой. Сценарий «Маэстро» Купер написал вместе с обладателем премии Американской киноакадемии Джошем Сингером («Человек на Луне», «Секретное досье», «В центре внимания»). В команду исполнительных продюсеров вошли Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе. Также в актерском составе задействованы Мэтт Бомер, Майя Хоук, Сара Силверман, Мириам Шор, Сэм Нивола, Алекса Суинтон, Майкл Юри, Гидеон Глик, Кейт Истмэн, Эрик Паркинсон и Ник Блеймаер.

Мировая премьера «Маэстро» состоится в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября, а релиз на Netflix состоится 20 декабря.