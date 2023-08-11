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Киноафиша Новости Появились первые кадры из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров»

Появились первые кадры из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров»

11 августа 2023 12:40
Появились первые кадры из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров»

Экранизация произведения Эдгара Аллана По также обрела дату премьеры.

Потоковый сервис Netflix поделился порцией первых кадров из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров», основанного на одноименном рассказе Эдгара Аллана По. Вместе с этим стример огласил официальную дату премьеры — все восемь эпизодов мистической драмы от создателя «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы» будут доступны на стриминге с 12 октября.

Появились первые кадры из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров»

Появились первые кадры из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров»

Появились первые кадры из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров»

Появились первые кадры из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров»

В центре сюжета — властные брат и сестра Родерик и Мадлен Ашеры, владеющие собственной фармацевтической империей. После того как неприятные тайны дней минувших всплывают на поверхность, наследники династии внезапно начинают один за другим умирать от рук загадочной женщины из их прошлого. Шоураннер внес в историю ряд элементов из других произведений По.

Появились первые кадры из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров»

Появились первые кадры из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров»

Появились первые кадры из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров»

Появились первые кадры из мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров»

В многочисленный актерский состав вошли Марк Хэмилл, Кейт Сигел, Уилла Фицджералд, Карла Гуджино, Рахул Коли, Зак Гилфорд, Карл Ламбли, Мэри МакДоннелл, Т'Ниа Миллер, Генри Томас, Саманта Слойан, Кэти Паркер, Кристал Балинт, Майкл Трукко, Сауриан Сапкота, Кайли Керран, Ая Фурукава, Дэниел Дзюн, Мэтт Бидел, Аннабет Гиш, Паола Нуньес, Джейр Тинако, Игби Ригни, Малкольм Гудвин, Роберт Лонгстрит, а также Брюс Гринвуд в качестве патриарха семейства. Последний уже по ходу съемок заменил Фрэнка Ланджеллу, уволенного продюсерами из-за неподобающего поведения. Шоу состоит из восьми эпизодов. Четыре из них поставил сам Флэнаган, а остальные срежиссировал его давний коллега Майкл Фимоньяри («Клуб полуночников»).

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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