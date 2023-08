Премьера уже в этом месяце: появились два новых трейлера сериала «Асока»

Стриминговый сервис Disney+ выпустил два новых проморолика сериала «Асока».

Действие разворачивается в эпоху, последовавшую за падением Империи. Сериал расскажет о бывшем джедае Асоке Тано (Розарио Доусон), которой предстоит столкнуться с новой угрозой галактического масштаба. Узнав о возвращении адмирала Трауна, героиня объединяет силы со своей ученицей Сабин Врен (Наташа Лю Бордиццо) и подругой Герой Сендуллой (Мэри Элизабет Уинстэд), чтобы остановить злодея и отыскать пропавшего джедая Эзру Бриджера (Эман Эсфанди). Повествование охватывает несколько периодов из жизни Тано, но основной акцент сделан на ее взрослых годах.

В первом из опубликованных роликов, получившем название Now or Never («Сейчас или никогда»), показано, как Асока и Сабин противостоят новым и старым врагам, в числе которых смертоносные роботы, имперские инквизиторы и перешедший на темную сторону джедай Бэйлон Сколл (покойный Рэй Стивенсон).

Второй трейлер под названием Masters and Apprentices («Учители и ученики») представляет собой нарезку кадров из разных кинопроектов по «Звездным войнам», раскрывая тему отношений падаванов и их мастеров. Среди прочих на экране появляется Эниакин Скайуокер в исполнении Хейдена Кристенсена, который вернулся к своей роли в «Асоке».

Премьера сериала состоится 23 августа.