Очень брутальное кино: 5 отличных боевиков 2023 года, которые уже есть онлайн 

Круче некуда

С одной стороны, фильм Круче некуда - это самый классический боевик будто из 90-х, с простым сюжетом и фирменной хореографией Джеки Чана. Но с другой, благодаря тому, что на ранних этапах Сильвестр Сталлоне покинул проект, а его место занял Джон Сина, есть в этом фильме и нечто от современных блокбастеров. За дуэтом таких разных Чана и Сина весело наблюдать, Пилу Асбек, как обычно, прекрасен в роли антагониста. А боевик можно не только самому посмотреть, но и отцу показать — настолько широкая у него аудитория.

Легендарный солдат Ли Фэн по кличке Дракон прибывает в Ирак, чтобы организовать эвакуацию местных жителей. В то же время наемник Крис соглашается на участие в таинственной операции, чтобы заработать крупную сумму денег на благое дело. Крис слишком поздно узнает, что суть миссии — похитить тех, кого Дракон пытается отвезти подальше от места постоянных террористических атак. Среди похищенных оказывается и дочь Дракона, а Крис из-за отказа в дальнейшем участии становится свидетелем убийства своего брата. Теперь двое героев с совершенно разной подготовкой и мировоззрением объединяются, чтобы спасти людей и предотвратить крупнейшее нефтяное ограбление в истории.

Джон Уик 4

Вряд ли Джон Уик или исполняющий его Киану Ривз нуждается в представлении. Премьера первого фильма о наемном убийце, который так трепетно относился к собаке, что вышел на тропу мести, когда ее убили, состоялась еще в 2014 году. Критики и зрители были в восторге, поэтому сиквел и триквел не заставили себя ждать, чего не скажешь о четвертой части. «Джон Уик — 4» по иронии ждали 4 года, но, очевидно, это того стоило, ведь у этой части самый высокий рейтинг среди всех, ее также называют «самой зрелищной», а боевые сцены — и вовсе лучшими в кинематографе. Кстати, уже в конце сентября выйдет сериальный спин-офф «Континенталь», который раскроет множество подробностей о вселенной Уика, так что самое время пересмотреть всю франшизу.

Джон (Киану Ривз) восстанавливается после событий третьей части и вновь готов воевать с Правлением кланов. Тем временем молодому дерзкому Маркизу (Билл Скарсгард) Правление дает карт-бланш на ликвидацию легендарного киллера. Нью-йоркский «Континенталь» превращают в руины, а награду за голову Уика — в рекордную сумму. Но Джон готов бороться за свою свободу и звание «бессмертного» до последнего.

Бекки в ярости

Подобно «Джону Уику», этот боевик начинается с собаки. «Бекки в ярости» — это сиквел «Бекки» 2020 года и редкий случай, когда второй фильм приняли даже теплее первого. Во новой части повзрослевшая Лулу Уилсон стала еще смертоноснее и мстительнее, черные шутки — искрометнее, а действие — максимально шокирующее и кровавое, как завещал Тарантино. Это кино не такое нашумевшее как, например, «Крушение» с Батлером, но это лишь одна из его изюминок. Оно вас обязательно удивит и развлечет.

У сироты Бекки (Лулу Уилсон) вновь появляется шанс на семью, когда ее буквально с обочины подбирает милая женщина Елена (Дениз Бюрс). Девушка начинает вести нормальную жизнь, в которой есть дом, заботливый опекун и работа в кафе. Но когда посетителями заведения становится компания экстремистов, буйный нрав Бекки не дает ей обойти их стороной. Вскоре мужчины приходят к ней в дом и убивают Елену, а собаку, к которой главная героиня очень привязана, похищают. Так они не оставляют его иного выбора, кроме как выйти на тропу мести.

Крушение

Кстати, о «Крушении». Этот олдскульный добротный боевик, отлично показавший себя в кинопрокате, также уже доступен к просмотру онлайн. В нем нет юмора, как в «Круче некуда», зато есть суровый и уставший Батлер в тропиках, напряженность триллера и динамичность боевика. Кассовые сборы и высокие рейтинги уже позволили студии объявить о сиквеле, действие которого будет происходить на корабле.

В канун Нового года пилот Броуди Торренс (Джерард Батлер) отправляется в рейс из Сингапура в Токио. Направление не самое популярное, на борту всего несколько человек, среди которых под конвоем летит осужденный за убийство Луи Гаспар (Майкл Колтер). Но не опасный преступник становится главной проблемой, а страшная гроза, которая вынуждает совершить аварийную посадку в джунглях. Кое-как придя в себя, герои осознают, что находятся на острове под контролем повстанцев. Броуди заручается поддержкой Луи в этой неравной борьбе с бандитами, чтобы свершить новогоднее чудо, вернув домой пассажиров если не невредимыми, то хотя бы просто живыми.

Три мушкетера: Д’Артаньян

Можно сбиться со счета, изучая количество экранизаций бессмертного романа Александра Дюма. Очередное видение «Трех мушкетеров» ждали без энтузиазма, но французский режиссер Мартин Бурбулон смог удивить. «Д’Артаньяна» хвалили за выдающийся актерский состав, необычную технику съемки боевых сцен и умелое балансирование между исторической составляющей и современным экшеном. Эту часть называют самой интригующей эпической адаптацией и в принципе одной из лучших. Сиквел, впрочем, не заставит себя ждать, его снимали параллельно с первой картиной. Вторая часть будет сосредоточена на героине Миледи, которую сыграла томная Ева Грин.

1627 год, после череды мирных лет Франция вновь стоит на пороге религиозной войны. Государство расколото надвое: с одной стороны — протестанты, поддерживаемые Англией, с другой — католики и знать, желающие утвердить свое господство. Молодой гасконец д’Артаньян (Франсуа Сивиль) прибывает в Париж, чтобы вступить в элитные войска мушкетеров. Вскоре он оказывается в центре политических интриг, находит даму сердца и обретает верных друзей — Атоса (Венсан Кассель), Портоса (Пио Мармай) и Арамиса (Ромен Дюрис).

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