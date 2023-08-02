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Киноафиша Новости Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат

Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат

2 августа 2023 10:38
Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат

Премьера фильма от номинанта премии «Оскар» Майкла Манна состоится в декабре.

По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», биографический фильм «Феррари» получит официальный российский прокат. Картина появится в отечественных кинотеатрах 21 декабря, то есть на четыре дня раньше американской премьеры.

События разворачиваются в 1957 году. Фильм расскажет о судьбе итальянского гонщика и автомобильного магната Энцо Феррари (Адам Драйвер). Герой пребывает в трауре из-за трагической кончины своего сына Альфредо. Ситуация усугубляется тем, что над его компанией нависает угроза банкротства, грозящая уничтожить все, что Энцо построил с нуля упорным трудом. Кажется, что золотая эпоха Ferrari ушла навсегда. Взяв себя в руки, герой решает изменить свою жизнь, приняв участие в грандиозной гонке Mille Miglia, где только самые выносливые смогут дойти до финала. Ему предстоит проехать более 1,5 тыс. км по просторам родной Италии.

Помимо Драйвера, в ленте снялись Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Джек О’Коннелл и другие. Постановщиком выступил Майкл Манн, удостоенный номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» за картину «Свой человек».

Дебютный показ «Феррари» состоится на предстоящем Венецианском кинофестивале, который пройдет с 30 августа по 9 сентября.

Фото: Neon
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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