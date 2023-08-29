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Никита Ефремов преподает литературу в школе и в тюрьме в трейлере сериала «Крутая перемена»

29 августа 2023 13:39
Никита Ефремов преподает литературу в школе и в тюрьме в трейлере сериала «Крутая перемена»

Премьера шоу о педагоге, решившимся на аферу ради оплаты своих долгов, состоится в День знаний.

Стриминговый сервис Start опубликовал трейлер восьмисерийного драмеди-сериала «Крутая перемена».

В центре сюжета — потомственный учитель литературы Андрей (Никита Ефремов), решивший забросить педагогическую карьеру ради открытия собственного стартапа в Москве. Однако столичная жизнь не приносит герою богатства и славы, о которых он мечтал. Бизнес прогорает, и Андрей оказался вынужден вернуться в родной провинциальный город. Он планирует продать семейный дом, в котором, согласно легенде, некогда останавливался сам Пушкин, и расплатиться со своими долгами.

Однако вскоре в плане обнаруживается загвоздка — для продажи дома Андрею необходимо получить согласие его отца Сергея Петровича (Игорь Черневич), который сидит в тюрьме и наотрез отказывается общаться с сыном. Герой решает наладить отношения с родителем при помощи хитрости и устраивается учителем литературы в колонию. Но даже такой жертвы оказывается недостаточно — Сергей попросту отказывается верить в искренность сына. Тогда Андрею приходится пойти на еще более отчаянный шаг, заняв должность учителя литературы в местной школе. Приступив к обязанностям, герой начинает разрываться между дневным преподаванием для детей и вечерними занятиями для заключенных. И определить, какая из аудиторий представляет для него большую опасность, оказывается не так просто, как кажется на первый взгляд.

Главные роли в шоу также исполняют Ольга Медынич, Анастасия Тодореску и Сергей Степин. Разработкой проекта руководит Карен Оганесян («Кошка»).

Премьера «Крутой перемены» состоится на Start в эту пятницу, 1 сентября.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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